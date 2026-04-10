Ramis pide «no bajar el pie del acelerador ni lo más mínimo» ante un Sporting peleón

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Luis Miguel Ramis afronta la visita del Sporting de Gijón al frente de un Burgos CF que llega a esta jornada obligado a mantener su competitividad porque se encuentra séptimo con 57 puntos y metido en un triple empate con el cuarto, el quinto y el sexto clasificado, pero el técnico blanquinegro asume con calma la situación ya que, desveló, «nos sentimos con confianza y con soltura» porque, a su juicio, «dominamos muchos aspectos del juego que trabajamos y eso nos da mucha confianza».

A partir de ahí, el entrenador entiende que el grupo ha ganado recursos para ser capaz de dar la talla en distintos escenarios de forma que «estamos preparados para afrontar cualquier tipo de partido y eso es clave para este tramo final de la temporada». También lo es el hecho de que, en su opinión el equipo está «en un buen momento tanto de juego como mental».

Esa confianza que describe Ramis se sostiene también en la capacidad del equipo para leer los partidos sin perder el equilibrio cuando el cambia guion previsto, una cualiudad que el técnico tarraconense considera como una de las fortalezas más fiables del Burgos a estas alturas del curso. En ese sentido, recordó que «todos los partidos tienen distintos tramos en los que, a veces, nos toca replegarnos porque el rival también te empuja y te domina, mientras que en otros somos nosotros los que empujamos al rival hacia su área».

Desde esa lectura defendió la madurez competitiva que ha alcanzado el conjunto blanquinegro que es capaz de asumir la diversidad de registros que exige una categoría en la que «hay que ser conscientes de que no siempre se puede dominar de principio a fin los partidos», pero con la seguridad de que «este equipo lo sabe y se maneja bien en todas las fases del juego».

Dentro de ese momento sólido que atraviesa el Burgos, Ramis mantiene intacta su exigencia y dejó claro en la previa del partido ante el Sporting de esta tarde (16:15h) que la buena dinámica no altera su planificación sobre el crecimiento del equipo. Es más, llegó a plantear que «no sé si estamos en nuestro mejor momento» porque, explicó, «siempre pienso que podemos mejorar algo más».

La racha reciente, incluso con el equipo compitiendo a gran nivel, por tanto, no le lleva a dar por agotado el margen de evolución, entre otras cosas porque la clasificación sigue apretando y, como él mismo recordó, pese a la racha que ha firmado el Burgos en los últimos partidos «aún así no estamos en puestos de play-off».

Ramis, por otro lado, sí quiso poner en valor el rendimiento de la plantilla, porque «los jugadores están dando un gran nivel, de eso no cabe duda», aunque siguió insistiendo en la misma idea al remarcar que «todavía tenemos margen de mejora», una convicción que remató con una imagen muy expresiva al señalar que «siempre se puede exprimir un poco más el limón aunque parezca seco, porque al final cae una gota más».

Lucha arriba

La lucha por la zona alta se aprieta cada vez más y Ramis entiende que el Burgos llega a ese pulso con la confianza suficiente para mantenerse en la pelea. El de Tarragona recordó que «ha habido otras temporadas con mucha igualdad arriba», aunque puso el acento en que «pocas veces se ha dado que tantos equipos estén en una horquilla de puntos tan estrecha», un escenario que multiplica el valor de cada jornada porque un tropiezo es capaz de descabalgar las expectativas de cualquiera de los contendientes o, por el contrario, si los demás pierden comba, aquel equipo que resista sumando de tres en tres puede impulsarse a lo más alto.

Desde esa perspectiva, el entrenador catalán resaltó que la lucha por arriba resulta especialmente atractiva para la afición porque «esto hace más emocionante a este final de temporada de cara al espectador», pero en el plano interno se aferró al mantra de que el Burgos cree en sus posibilidades al sentirse «con confianza de poder seguir enganchados a ese grupo de cabeza hasta el final». Ese convencimiento va acompañado de una llamada permanente a mantener la tensión, ya que el técnico reclamó continuidad al advertir que «tenemos que seguir en la misma línea y no bajar el pie del acelerador ni lo más mínimo, porque es el momento de apretar» porque «el que flaquee, se quedará fuera y nosotros no queremos ser uno de esos equipos».

La manera de gestionar esa presión pasa, en el discurso de Ramis, por concentrar toda la energía en el siguiente partido y evitar cualquier desvío hacia cuentas, proyecciones o escenarios futuros. El entrenador insistió en que «estamos focalizados» en el partido ante el Sporting porque «irnos más lejos no nos aporta nada». También apartó las combinaciones matemáticas del centro del análisis, porque considera que «echar cuentas a día de hoy no es útil», y llevó el enfoque del Burgos hacia una lógica inmediata y acumulativa al resumir que «tenemos que ir partido a partido y pensar en cada final que tengamos delante, en este caso, contra el Sporting».

Ese marco de igualdad general en la categoría le llevó además a detenerse en lo que ocurre con los equipos de arriba, para los que cada tropiezo es un drama cuando el campeonato entra en su fase más exigente y citó expresamente la derrota del Racing en Andorra para ilustrar la dureza del contexto y admitió que «no es normal que un equipo como el Racing encaje una derrota como la del otro día en Andorra», aunque «ha demostrado ser un equipo capaz de sacar muchos puntos hasta tal punto que siguen primeros».

Desde ahí amplió el foco para explicar que «esta liga sabemos que es muy competitiva y que cualquier equipo puede competir a cualquiera», de modo que ningún aspirante puede esperar concesiones en un calendario de tanta exigencia, ya que «si los de arriba se descuidan, los de abajo no van a regalarles ningún resultado». En ese paisaje comprimido, Ramis deslizó un matiz psicológico relevante al considerar que «es posible que la presión empiece a afectar a aquellos equipos con la necesidad o la exigencia de quedar arriba». Para el Burgos ese «no es nuestro caso» dado que el equipo afronta la recta final «con mucha ilusión y sin nada que perder».

Un Sporting peleón

Enfrente aparecerá un Sporting de Gijón que llega noveno con 49 puntos, todavía con opciones de acercarse a la parte alta y con argumentos suficientes como para exigir una versión muy seria del Burgos. Ramis dibujó al conjunto asturiano como «un gran equipo con jugadores de mucho nivel» y destacó una orientación del juego que considera especialmente significativa, al remarcar que «siempre miran hacia adelante». Aunque el momento del Sporting no sea el más firme de la temporada, el técnico del Burgos los coloca también dentro de la pelea abierta por los puestos de arriba y advirtió de que «pese a que no estén en su mejor momento, todavía tienen opciones de engancharse a la zona alta de la tabla y las van a apurar hasta el final», un mensaje que encaja con la idea de partido exigente que espera en El Plantío.

La semana de trabajo deja, además, buenas noticias en cuanto a disponibilidad de efectivos y confirmó que «Sergio González ya se ha incorporado a los entrenamientos, por lo que están todos disponibles para la convocatoria». Esa situación de plantilla completa llega después de unos días en los que el cuerpo técnico también ha puesto atención en la gestión del desgaste acumulado, y el entrenador explicó que introdujo una medida poco habitual en su metodología porque «no suelo dar dos días libres a la plantilla», aunque en esta ocasión entendió que el calendario reciente lo pedía, al recordar que «veníamos de tres partidos en una semana y consideramos que era el momento de permitirles ese descanso extra».

La carga de encuentros y el momento del campeonato motivaron esa decisión, ya que «los jugadores a estas alturas llevan muchos partidos encima y valoran especialmente pasar algo más de tiempo con sus familias y gente cercana», una dimensión humana que Ramis vinculó directamente al rendimiento al concluir que «creemos que es importante que tengan esos momentos porque les ayuda a rendir mejor».

Ambiente de fiesta en la grada blanquinegra en el último partido en casa.© TOMÁS ALONSO

Cuenta con la afición

Ramis también destacó la importancia de El Plantío en este cierre de temporada, convencido de que el apoyo de la grada puede empujar al Burgos en la pelea por seguir arriba. El entrenador afirmó que «el Plantío va a ser clave en este tramo final y la gente va a responder», y situó ya el partido de este sábado dentro de esa necesidad de empuje colectivo al reclamar que «ya en este partido necesitamos que estén a tope», sobre todo porque el Sporting «seguramente traiga muchos aficionados» y el objetivo del Burgos pasa por «dominar tanto en el campo como en la grada».

En una recta final cada vez más corta, Ramis también puso cifras al valor inmediato de la jornada al recordar que «quedan 24 puntos en juego únicamente» y que «si ganamos, nos ponemos con 60», un escenario que presentó como motivo suficiente para movilizar a la afición y llenar de fuerza el estadio. Su mensaje final hacia el entorno conectó de nuevo con la oportunidad que percibe alrededor del equipo, al sostener que esa cercanía del desenlace obliga a empujar con todo porque «es suficiente motivo como para que la gente venga a animarnos y estén con nosotros, porque cada vez falta menos y estamos más cerca de poder lograr grandes cosas».