El mensaje de optimismo de Oier Luengo: “Nos hemos ganado el derecho a soñar con el ascenso”

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Optimismo y pies en el suelo a partes iguales en el Burgos CF. Oier Luengo no tiene dudas de que "nos hemos ganado el derecho a soñar con el ascenso”. El defensa del conjunto blanquinegro sostiene que con la segunda vuelta que "estamos haciendo nos hemos ganado el derecho a soñar con el ascenso". Y, así lo dicen los números, "si ganamos todos los partidos que quedan, las matemáticas dicen que seríamos equipo de Primera División, así que ese es nuestro objetivo y veremos hasta qué punto podemos conseguirlo”.

De hecho percibe el ambiente que vivió la temporada pasada con el Oviedo, con el que ascendió a Primera. “Veo que tanto afición como jugadores estamos en sintonía y que el equipo está tranquilo pese a las posiciones que ocupa. Son cosas con las que veo similitud con el Oviedo del año pasado con el que ascendí".

Por ello, el mensaje es que "tenemos que seguir en la misma línea, sin sentir el vértigo de la clasificación y jugando como hacemos siempre. Estamos en buen camino para poder conseguirlo”. Ante los posibles momentos complicados, que llegarán, Luengo apela a la "cabeza fría" en una plantilla con jugadores jóvenes o, en otros casos, con menos experiencia, a los que el "único consejo que puedo darles es que hay que mantener la cabeza fría, porque llegarán momentos más complicados y la clave va a ser cómo afrontamos esas situaciones".

La pelea será apretada por estar entre los aspirantes a subir, ya que "de los siete equipos que estamos en la pugna, ocho si incluimos al Eibar, cualquiera puede hacer Play-Off. Tenemos que ser conscientes de que nuestros rivales buscan lo mismo que nosotros y de que no nos van a regalar nada”.

Recuerda las palabras del técnico, Luis Miguel Ramis, sobre que “la clave es ganar todos los partidos que quedan. Si no se puede, pues conseguir los máximos posibles". En este sentido, "la media inglesa es una buena forma de plantearlo: ganar en casa y empatar fuera. De esa manera estaríamos, como mínimo, en Play-Off".

El sábado, a las 18.30 horas, el Burgos CF se mide a un rival directo en este pelea, el Castellón. “Va a ser un partido de defender bien y salir a la contra. Vamos a tener nuestras oportunidades y debemos saber aprovecharlas. Este tipo de equipos con juego alegre creo que se nos dan bien”, destaca.

Luengo señala que en Segunda División "los detalles marcan los partidos. Tenemos una virtud que es que competimos los partidos hasta el final, aunque no caiga el resultado de nuestro lado". Otro aspecto vital de este equipo "es el gran grupo humano que hay. Todos nos llevamos bien y hay muy buena sintonía y eso es algo que favorece que, luego, en el campo te sea menos complicado luchar por tu compañero a muerte”.

El ambiente de El Plantío, que el otro día contra el Sporting "fue espectacular", es otra aspecto que "nos están dando un plus y animo a la afición a que siga así porque están siendo claves para que podamos conseguir lo que estamos logrando”.

Sobre su situación en el equipo, con más presencia a raíz de la lesión de Sergio González "me ha tocado entrar en estos partidos y poco a poco me he ido sintiendo mejor". Recuerda que “una de las razones que valoré para venir aquí fue que el equipo estaba bien posicionado y que la plantilla tenía potencial".

El juego del equipo "es efectivo y, además, Michu me transmitió la tranquilidad de que aquí iba a estar bien personalmente y así está siendo”.