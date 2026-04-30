Ramis: "Sabemos lo que tenemos que hacer para seguir soñando"

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El Burgos tiene ante sí una salida complicada, este domingo ante la Real Sociedad B, sobre todo porque es un rival que todavía no tiene asegurada la permanencia, por lo que también se juega mucho. Por ello, el entrenador del Burgos CF, Luis Miguel Ramis, señala que "tienen una situación clasificatoria que evidentemente es un condicionante, aunque mantener la categoría no creo que sea el objetivo principal de un equipo filial, donde lo más importante es sacar jugadores que estén preparados para dar el salto al primer equipo".

Por ello, considera que "no creo que les pese mucho la posición en la tabla, pero tendremos que estar atentos para ver su reacción al inicio y en las distintas fases de partido”.

Sobre qué tipo de partido va a plantear el equipo de Ramis, apunta que "no es fácil hacer un partido cerrado contra un rival contra la Real Sociedad B. Es un equipo agresivo, dinámico, que te castiga cuando te equivocas, preciso, que realiza buenas transiciones". Por ello, "intentaremos ajustarnos a esas características para contrarrestarlas y acercarnos a lo que queremos que suceda en el partido”.

El choque es un paso más en la lucha por el play off, cada vez más apretado, con rivales en los mismos puntos. "Las matemáticas son fáciles: tenemos que sumar puntos para seguir posicionándonos de cara al objetivo. Sabemos que el resto de los equipos y el rival de este fin de semana necesitan los puntos y que no va a ser fácil”, afirma Ramis.

Tiene claro que el camino es seguir con el día a día. “Tenemos que ser rigurosos, centrarnos en el trabajo diario y confiar en el plan de cada partido".

Es consciente de que "más allá de esto nos rodea la ilusión y el estrés competitivo, pero sabemos lo que tenemos que hacer para seguir soñando”. A estas alturas de la temporada "todos los partidos tienen un componente especial, en todos hay algo en juego. Bien sea la salvación, la lucha por el ascenso o el prestigio de cada club. Es un tema de responsabilidad colectiva e individual”.

No hay duda que la ilusión es inevitable, "estamos en una situación emocionante. El ambiente del otro día en el estadio fue extraordinario, muy especial, y queremos que siga siendo así".

Fuera de casa, "también nos están acompañando y, entiendo que, en un desplazamiento cercano como este, sea más fácil ver un mayor número de aficionados. Nos están empujando con todas sus fuerzas y tenemos que aprovechar ese impulso”.

El juego estático sigue siendo clave en partidos que se van a decidir en pequeños detalles, por lo que “las acciones a balón parado son muy importantes para nosotros y las trabajamos en profundidad a lo largo de la semana".

Eso hace que "les estamos sacando partidos a estas situaciones porque el equipo está entendiendo cómo gestionarlas en ataque y estamos siendo efectivos a la hora de defenderlas”.

Al ser la parte decisiva de la competición es también un momento en las decisiones arbitrales también son clave. “Estamos en el tramo final y todo lo que suceda ahora tiene más relevancia y está más condicionado", sostiene.

Ramis aboga por que se aúnen más los criterios arbitrales porque "sigo creyendo que hay demasiadas discrepancias en las tomas de decisiones arbitrales y es algo que se debería solucionar". Tiene claro que "errores van a seguir habiendo, pero me gustaría que en estas últimas jornadas todo lo que se tenga que decidir sea meramente futbolístico y entiendo que el colectivo arbitral también lo quiere así. Ojalá sea así y se hable lo mínimo posible de las decisiones arbitrales”.