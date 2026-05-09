El Burgos CF estalla contra el arbitraje: «Pedimos igualdad y el mismo criterio»

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El Burgos CF ha elevado el tono tras el empate ante la UD Almería en El Plantío y ha manifestado públicamente su «profunda preocupación e indignación» por la actuación arbitral en un partido marcado por la mano de Bonini dentro del área visitante que el colegiado Salvador Lax no sancionó como penalti pese a ser llamado por el VAR para revisar la acción en el monitor.

El comunicado emitido tras el encuentro resulta especialmente significativo por el momento y por el tono, ya que no es habitual que un club emita una protesta pública tan poco tiempo después de un partido y menos aún en el caso del Burgos CF, una entidad que suele medir sus pronunciamientos institucionales. La rapidez de la reacción refleja, por tanto, hasta qué punto la acción generó malestar interno en el club y en la grada de El Plantío, que protestó intensamente por la decisión del colegiado murciano.

El club considera que la jugada fue «absolutamente determinante» porque llegó «en el tramo decisivo del partido, con el resultado aún por decidir» y con el equipo burgalés «peleando por objetivos deportivos de máxima importancia». En su comunicado, la entidad sostiene que el balón impactó «de forma clara en la mano de Bonini», con el brazo «separado del cuerpo y ocupando un espacio evidente dentro del área».

La acción fue revisada por el VAR, que llamó a Salvador Lax para que acudiese al monitor, pero el colegiado mantuvo su decisión inicial tras varios minutos de revisión. Para el Burgos, lo ocurrido «no puede ser asumido como una simple interpretación aislada» en una fase de la temporada en la que el equipo se juega entrar en puestos de play off con apenas tres jornadas por disputarse.

El club endurece el mensaje al reclamar el mismo criterio en acciones que pueden marcar una temporada y enfatiza que «no pedimos ningún trato de favor. Pedimos igualdad. Pedimos el mismo criterio», afirma el club, antes de añadir que exige que las decisiones que condicionan «partidos, temporadas e ilusiones» se tomen «con la máxima claridad, coherencia y responsabilidad».

Por ese motivo, el Burgos CF solicita formalmente a los organismos competentes que se facilite «el audio completo de la comunicación entre el VAR y el árbitro principal correspondiente a dicha acción», con el objetivo de conocer los argumentos que llevaron a no señalar penalti tras la revisión en el monitor.

La entidad también vincula su protesta al respaldo de El Plantío, que «ha empujado, ha creído y ha sostenido al equipo hasta el final» y sostiene que, precisamente por respeto a la afición es por lo que considera necesario expresar públicamente su malestar.

El Burgos reclama además «una reflexión seria sobre lo sucedido y sobre la aplicación de los criterios arbitrales y del VAR en una fase tan decisiva del campeonato». El comunicado concluye con la promesa de que «seguiremos compitiendo. Seguiremos creyendo. Seguiremos defendiendo al Burgos CF con la misma firmeza con la que nuestra afición defiende cada partido desde la grada».