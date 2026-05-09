El Burgos CF dominó y generó ocasiones pero le faltó el gol: Se lleva un punto que sabe a poco

Florián Miguel hace un gesto de desesperación sobre el césped de El Plantío.SANTI OTERO

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF empató 0-0 ante la UD Almería en El Plantío, un resultado que deja a los locales a las puertas del play off y frena las aspiraciones de ascenso directo de los andaluces en la recta final de la temporada. La polémica marcó el encuentro tras no señalarse un posible penalti por mano de Bonini, revisado por el VAR, en un partido donde el portero visitante Andrés Fernández destacó con paradas decisivas para mantener el empate.

El Burgos CF mereció más, mucho más, ante una UD Almería que llegó a la capital castellana con el cartel de trasatlántico y se marchó con el alivio de quien escapa con vida de una emboscada. Los de Ramis, valientes y reconocibles, firmaron uno de esos partidos que enorgullecen a su parroquia, aunque el casillero de puntos solo sumara uno cuando el fútbol dictaminaba tres.

El ambiente de las grandes tardes envolvía el feudo burgalés. Ni el cambio cromático en la elástica —ayer de azul por cuestiones de marketing— enfrió a una grada que sabe que el tren del play off pasa por no dejar escapar nada de casa. Desde el pitido inicial, el Burgos quiso el balón. Con un Atienza imperial en el anclaje y un Morante que cada día lee mejor los tiempos, el equipo local desactivó la sala de máquinas de un Almería que, pese a su constelación de estrellas, se veía superado por la intensidad blanquinegra.

Sin embargo, el fútbol es caprichoso. En el minuto 22, cuando mejor estaban los locales, Embarba recordó que el Almería castiga el más mínimo respiro. Su latigazo desde la frontal, seco y envenenado, se estrelló en el poste de Ander Cantero. Fue el único momento en el que El Plantío guardó silencio.

El susto, lejos de encoger al equipo, sirvió de acicate. El Burgos respondió de inmediato con una internada de Lizancos que Florian Miguel estuvo a punto de embocar. Solo una mano milagrosa de Andrés Fernández evitó que el lateral francés celebrara el primero.

Tras el descanso, el guion se acentuó. El Burgos CF dio un paso al frente, asumiendo riesgos y hundiendo a un Almería que empezaba a mirar el reloj con ansiedad. Los de Rubi, desdibujados, se limitaban a achicar balones ante el acoso por bandas de un Córdoba incansable. Fue entonces, en el minuto 68, cuando el partido se rompió por un factor ajeno al juego: el arbitraje.

La jugada no admite demasiadas interpretaciones desde el sentido común, aunque sí desde el enrevesado reglamento actual. Un córner botado por Curro terminó impactando en el brazo de Bonini, que lo tenía completamente despegado del cuerpo. Lax Franco no lo vio, pero el VAR, de forma acertada, le invitó a revisar la pantalla. Lo que sucedió después fue un ejercicio de equilibrismo arbitral difícil de explicar: tras varios minutos analizando la imagen, el colegiado decidió que la mano era «residual». La indignación en la grada fue total.

El Plantío rugió como pocas veces, consciente de que le estaban arrebatando una oportunidad de oro. Ese sentimiento de injusticia espoleó a los jugadores. Ramis movió el banco con inteligencia, dando entrada a David González y Mario González para buscar el golpe de gracia. El tramo final fue un monólogo blanquinegro. David González, el duende de este equipo, acarició el poste tras una jugada de salón que mereció el gol de la jornada. Poco después, Andrés Fernández volvió a disfrazarse de héroe para sacar un remate a quemarropa de Fer Niño tras una asistencia de tacón deliciosa.

El Almería, pidiendo la hora, solo pudo inquietar en una contra aislada de Melamed que la zaga burgalesa, impecable durante los 90 minutos, solventó sin titubeos. Al final, un 0-0 que castiga la falta de puntería y la interpretación arbitral, pero que refuerza la imagen de un Burgos que sabe competir de tú a tú con cualquiera.

El punto sabe a poco porque los resultados de la jornada obligaban a ganar para asaltar los puestos de privilegio, pero la sensación de equipo sólido y con alma invita al optimismo. El Burgos CF demostró que tiene fútbol y orgullo para pelear por todo en estas últimas tres jornadas. La próxima cita en el calendario será una final, otra más, pero con este nivel de entrega, el sueño de volver a la élite sigue estando muy vivo. Solo hace falta que, la próxima vez, los detalles y el VAR miren hacia el mismo lado que el mérito deportivo

SEGUNDA DIVISIÓN - JORNADA 39

BURGOS CF - UD ALMERÍA, 0-0 Burgos CF: Ander Cantero, Grego Sierra, Sergio González, F. Miguel, A. Lizancos, Miguel Atienza, Iván Morante, Iñigo Córdoba (81´), Víctor Mollejo (74´), Curro Sánchez (74´), Fer Niño. También jugaron: Kévin Appin (74´), Mario González (74´), David González (81´), Mateo Mejía (96´).



UD Almería: Andrés Fernández, F. Bonini, Rodrigo Ely, Álex Muñoz, Marcos Luna (90´), Dion Lopy (80´), Sergio Arribas (62´), Adrián Embarba (80´), Léo Baptistão (90´), M. De La Fuente. También jugaron: Jon Morcillo (62´), Nico Melamed (80´), Thalys (80´), D. Chirino (90´), Stefan Džodić (90´).



GOLES: No hubo.



ÁRBITRO: Lax Franco (Murcia). Tarjetas amarillas a Atienza, Cantero; De la Fuente, Muñoz, Lopy, Baptistao.



CAMPO: El Plantío.