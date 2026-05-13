Michu señala que el penalti no pitado ante el Almería es "la gota que colma el vaso"

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La indignación por el penalti no pitado a favor del Burgos ante el Almería del pasado sábado aún sigue a flor de piel en el club blanquinegro, en un momento en el que se está jugando estar en el play off. Así lo expresó el director deportivo del Burgos CF, Miguel Pérez Cuesta, que compareció en rueda de prensa en lugar de la habitual de un jugador.

Michu indicó que el penalti no pitado, sobre el que el CTA (Comité Técnico de Árbitros) señaló que fue un "error" por parte del árbitro, Salvador Lax Franco, mantener su decisión inicial de no señalar penalti, ya que, tras acudir al VAR "la acción debería haberse sancionado como penalti", ha sido "la gota que colma el vaso y nos sentimos bastante perjudicados durante toda la temporada".

El director deportivo del conjunto blanquinegro señaló que es un momento clave en la temporada, en la que se está jugando estar en la fase de ascenso a Primera, "nos está costando tanto estar ahí arriba porque somos un equipo muy humilde, con recursos muy limitados, peleando y luchando por ascender a primera".

Michu explicó que durante 42 jornadas todo se compensa, "hay errores y aciertos", pero en el caso del Burgos "después de las explicaciones ayer del CTA no encontramos ninguna justificación a que el otro día contra el Almería nos haya señalado penalti porque no es ningún tipo de interpretación, estamos hablando de que no se aplica el reglamento y ahí decidimos sacar un comunicado y mostrar nuestro malestar".

De hecho, indicó que si hubiera una jugada igual a favor del Granada en el próximo partido del Burgos CF "me gustaría que lo rearbitrara el VAR y que el Granada tirase un penalti en contra nuestra". Michu recordó otras jugadas que revisó el CTA, como contra Las Palmas, "una jugada decisiva al final del partido". E incidió en que en la jugada contra el Almería, a diferencia de la de Las Palmas "no hay nada que interpretar, hay que aplicar el reglamento".

No obstante, añadió que si se consiguen esos 9 puntos y no se entra en el play off "será que hubo 6 equipos mejores pero que no sea por una decisión arbitral, en este caso porque no se haya aplicado un reglamento". Sobre el hecho de que el Burgos CF sea el equipo al que más penaltis a favor le han pitado de la categoría, el director deportivo indicó que "yo creo que todos los que nos han señalado a favor el único que puede decirse que no era fue el del Deportivo de La Coruña".

Sobre las opciones del Burgos CF para estar en el play off, el director deportivo del conjunto blanquinegro indicó que si se logran los nueve puntos que quedan en juego el equipo estará en la fase de ascenso y "no creo que haya ningún aficionado del Burgos que no esté creyendo en el play off". Michu se mostró "convencido que vamos a hacer playoff si ganamos los tres partidos".

Michu indicó que va a ser uno de los play offs "más caros de la historia a nivel de puntaje por eso nosotros tenemos que apuntar a 9 de 9 si luego entramos con menos pues mejor". Por eso, la de Granada "sí que es una final", ya que, en su opinión, "si no ganamos en Granada seguramente no hagamos play off", ya que "ya no podemos fallar más y eso ya depende de nosotros".