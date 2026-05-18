El Burgos CF afronta la hora de la verdad

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Ya no hay margen de error. Lo dijo el entrenador del Burgos CF, Luis Miguel Ramis en la comparecencia previa al partido contra el Granada. Hay que ganar los nueve puntos en juego. De momento, ya se han conseguido los tres primeros y quedan seis después de una agónica victoria ante el equipo que entrena el burgalés Pacheta, en los últimos instantes del choque.

Una victoria de fe, destacó Ramis al término del partido. "La fe y el creer ha hecho que ganemos el partido", explicaba al acabar partido. Un choque que "muy competido", en el que los de Ramis fueron de menos a más.

Esa fe es la que debe seguir activa para los próximos partidos que llegan. Sobre el próximo choque, el técnico del Burgos CF abogó por ese apoyo incondicional de la afición, que desplazará masivamente a León. Lo importante, en este momento, es que "el equipo no se cae, lo intenta, esté más acertado o no, pero ahí está siempre con mucho empuje".

Es un momento de la temporada también en el que el cansancio del equipo se nota, como se pudo ver contra el Granada, por lo que es muy importante "descansar bien es fundamental y sabemos que tenemos que ir a León también a conseguir esos tres puntos, que se están sumando muchísimos puntos arriba y son necesarios".

Por tanto, toca "limpiar la cabeza, disfrutarlo y preparar bien el partido de León, porque también va a ser un partido intenso".

Será un partido intenso porque, aunque lo tiene muy complicado, la Cultural Leonesa aún tiene alguna opción para salvarse, por lo que saldrá a por la victoria. Los jugadores que dirige Rubén de la Barrera lograron una importante victoria el pasado fin de semana ante el Eibar que les coloca con 36 puntos, a cuatro del Cádiz, que es el equipo que marca la salvación.

A eso hay que añadir que se trata de un derbi regional, en el que el bloque leonés querrá también resarcirse de la dura derrota (5-1) que le endosó el Burgos CF en la primera vuelta. La importancia del choque ha hecho que el club blanquinegro vaya a fletar tres autobuses para que los aficionados se puedan desplazar de forma gratuita a León. Desde el club señalan que "somos conscientes de la importancia del momento", por lo facilitará el desplazamiento con los tres autobuses. Desde el club señalan también que subvencionará los tres primeros autobuses y, a partir del tercero, el precio del desplazamiento será de 15 euros (ida y vuelta).

La Cultural Leonesa ha facilitado al Burgos CF 1.000 entradas, de las que 400 entradas serám para venta presencial, 400 entradas para venta online y 200 entradas destinadas a Aficiones Unidas. Las entradas, que tendrán un precio de 30 euros y se podrán adquirir en las BCF Tiendas de El Plantío y de la calle Laín Calvo, así como de forma online, empezaron a venderse a las 12.00 horas de este lunes. El club informaba que el lunes y el martes, las entradas estarán disponibles exclusivamente para abonados. Cada abonado podrá retirar un máximo de dos entradas. Si llegado el miércoles quedan entradas disponibles, se sacarán a la venta general hasta las 14:00 horas.

El choque contra la Leonesa será el próximo domingo 24 de mayo, a las 18.30 horas, ya con horario unificado para todos los partidos de la liga Hypermotion. Los de Ramis terminarán en casa ante el Andorra, que ya no se juega nada. El Burgos CF tiene por delante al Castellón, que tiene los mismos puntos que los de Ramis, 66, pero en el caso de que los dos sumaran dos victorias, el pase para el play off sería para el conjunto castellonense.

La competencia por estar en la fase de ascenso será tremenda, ya que puede pasar que con 72 puntos el conjunto blanquinegro se quede fuera de la fase de ascenso. Mientras el Burgos CF jugará contra Leonesa y Andorra, el equipo que dirige Pablo Hernández también tiene este fin de semana un desplazamiento complicado a Huesca, equipo que, al igual que la Leonesa, se está jugando la salvación. El Castellón cerrará la liga en casa contra el Eibar, equipo que ahora está dos puntos por debajo de Burgos CF y Castellón.