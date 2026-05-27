Todos a una en el vestuario blanquinegro: «Hay que ganar y punto pelota»

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Mario González está determinado a ser de la partida este domingo en El Plantío (18:30h) ante el Andorra aunque en cualquier otro momento de la temporada su lesión muscular hubiera aconsejado prudencia y, de hecho, el delantero del Burgos CF admite que «en otro momento» ni siquiera se plantearía forzar, pero en esta última jornada de la fase regular el equipo tiene ante sí la oportunidad excepcional de entrar en el play-off de ascenso a Primera División. Siempre y cuando, eso sí, sea capaz de ganar en El Plantío y se le presente la suerte de un tropiezo de los rivales que tiene por delante en la clasificación, porque los de Luis Miguel Ramis no dependen de si mismos para lograr ese objetivo.

La cuenta es sencilla en el vestuario, aunque dependa también de otros campos, porque lo primero ganar y después esperar, pero entre los jugadores, según confesó Mario González, ha prendido la corazonada después de la victoria ante la Cultural de que «nos va a caer». El atacante burgalés pone voz al convencimiento del resto de sus compañeros de que si gana los resultados que necesita el Burgos para colarse entre los equipos de play-off se les van a poner de cara y lo verbaliza sin rodeos cuando asegura que «estamos convencidísimos de que, si ganamos el domingo, nos va a caer y nos vamos a meter».

Además, Mario González está tan convencido como el resto de la plantilla de que el Burgos ha llegado a la última jornada con argumentos suficientes para creer. Desde el inicio de la temporada vio al equipo «con mimbres y capacidad» para plantarse en este punto con algo grande en juego, y ahora entiende que disputar el play-off sería «la recompensa al gran esfuerzo del equipo».

El delantero de Villarcayo rechaza que el Burgos pueda distraerse mirando marcadores ajenos antes de hacer su parte y lo resume con una frase directa, «hay que ganar, punto y pelota», mientras insiste en que el equipo debe apoyarse en lo que le ha llevado hasta aquí. La identidad, la solidaridad y el esfuerzo sobre el césped aparecen como los pilares de un grupo que ha construido su candidatura desde la defensa y el trabajo colectivo. Mario recuerda que el Burgos es «el equipo menos goleado, con diferencia» y que, más allá de jugar mejor o peor, la clave ha estado en dejarse «la vida por esta camiseta».

«Estamos convencidísimos de que, si ganamos el domingo, nos va a caer y nos vamos a meter»

Mario González, delantero del Burgos CF

Esa convicción convive con el respeto al Andorra, un rival que llega en un escenario clasificatorio completamente distinto pero del que Mario recela como de cualquier otro rival que salte al césped junto con el Burgos CF porque la Segunda División le ha enseñado que «no te puedes fiar de nada ni de nadie» y que ningún equipo se deja llevar. Por tanto, el Burgos deberá salir al estadio municipal con «las cosas claras» para llevar adelante su plan de partido y cargado con «el 100% de motivación», porque la única vía pasa por ganar sí o sí y esperar que los demás resultados acompañen.

Mario explicó en la previa del partido que se encuentra «bien, con buenas sensaciones».© TOMÁS ALONSO

El propio Mario sabe que la puntuación no garantiza nada en una categoría tan igualada, puesto que ya disputó dos fases de ascenso a lo largo de su carrera, una con el Tenerife, clasificado con 69 puntos dos jornadas antes del final, y otra con el Sporting, que entró quinto con 65. Este curso podría alcanzar su récord personal de puntos si el Burgos gana y aun así quedarse fuera, pero «así es el fútbol y no queda otra que ganar y creer».

«Temporada Legendaria»

La lectura más personal de Mario González en la previa del partido ante el Andorra llegó al hablar de lo que significa esta última jornada para la ciudad. Nacido en 1996, el delantero ha vivido al Burgos CF desde los años de Segunda B, el ascenso a Segunda en 2001, el descenso posterior, el paso por Tercera y las eliminatorias modestas antes del salto logrado en Almendralejo en 2021. Recuerda incluso haber celebrado en la Fuente de los Delfines un ascenso a Segunda B ante El Palo, una imagen que usa para medir el camino recorrido por el club.

Por eso cree que el aficionado burgalés no necesita grandes llamadas a la movilización, porque sabe lo que hay en juego después de haber vivido los años difíciles. El contraste lo resume al recordar que el club pasó, «con todos los respetos», de pelear contra el Lanzarote o El Palo para subir a Segunda B a competir ahora con Racing, Dépor, Almería, Málaga o Las Palmas por una plaza en la fase de ascenso a Primera.

«Les pido que disfruten de una temporada que ya es histórica, pero que queremos que sea legendaria» Mario González, delantero del Burgos CF

Mario prefiere pedir a la afición que disfrute de una temporada que ya le parece «histórica», pero que el vestuario quiere convertirla en «legendaria». El compromiso del equipo, asegura, será absoluto. «Nosotros nos vamos a dejar la vida y luego pasará lo que tenga que pasar», afirma antes de añadir que el objetivo también pasa por que la gente acabe orgullosa de su equipo y por sentar «las bases de lo que tiene que ser el Burgos CF a partir de ahora».

En lo físico, el atacante burgalés explicó que se encuentra «bien, con buenas sensaciones», aunque sin olvidar que una lesión muscular tiene sus plazos y exige medir cada paso, por lo que el cuerpo técnico y el jugador avanzan «día a día» antes de tomar una decisión definitiva a final de semana. Su voluntad, en cualquier caso, está clara y hará «todo lo posible por jugar».