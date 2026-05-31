Amarga victoria del Burgos CF, que se queda fuera del play off

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El Burgos CF hizo su trabajo y ganó al Andorra por la mínima en El Plantío, pero no pudo conseguir el billete para el play off. Y es que los de Ramis hicieron lo que les tocaba, pero necesitaba que pinchase alguno de sus rivales y eso no sucedió.

No podía salir de otra manera el Burgos, que desde el pitido inicial dejó notar sus ganas y motivación, tratando de mover el balón con velocidad ante un FC Andorra que no se jugaba nada, lo que podía jugar en contra de los blanquinegros. Pero los de los Pirineos no estaban dispuestos a ser espectadores en El Plantío e incluso conseguía hacerse con el balón ante un Burgos que optaba por defender y esperar una ocasión para salir al contragolpe, pero lo cierto es que no acababa de estar bien la zaga blanquinegra y el Andorra estuvo a punto de adelantarse en el marcador en el minuto 11, en un remate de Lautaro que se estrellaba en el cuerpo de Grego Sierra. Pagaba el exceso de nerviosismo el Burgos, que sufría ante una nueva llegada visitante en el minuto 13, esta vez en un rebote que a punto estaba de enviar al fondo de las mallas Olabarrieta.

Estaba jugando mucho mejor el Andorra, atacando sin miedo y con todo, protagonizando numerosas llegadas hasta el borde del área de un Burgos que aguantaba y que tenía la primera ocasión clara en el minuto 25, pero el meta Owono sacaba el disparo cruzado de Fer Niño. Parecía que se sacudía el dominio del rival el Burgos, que apenas un minuto más tarde protagonizaba una nueva llegada al área rival. Entraba el partido en una fase abierta, con idas y venidas de un área a otra y llegadas de ambos equipos. Y pudo llegar el 0-1 en un remate de Villahermosa al palo en el minuto 33. Pero el Burgos mantenía la calma y en el 38 era Curro el que se plantaba solo ante el meta rival, que evitaba el gol, pero no acababa de despejar el peligro y tras varios intentos, la jugada acababa en un saque de esquina que botaba en corto David González y remataba Iván Morante entre la multitud con la izquierda, enviando el balón al fondo de las mallas.

Se metía atrás el Burgos con el 1-0, aguantando el marcador hasta el descanso.

Ya en la segunda mitad, salía el Burgos de la cueva en busca del segundo y ya en el minuto 50 pisaba área contraria en una jugada en la que reclamaban penalti los locales por la caída de David González. Insistían los de Ramis y en el 51 David González armaba el remate, pero le salía mordido y se iba directamente fuera por poco. La replica la ponía Villahermosa con un balón al punto de penalti que sacaba Florian Miguel. Sin embargo, tras ese intercambio de golpes parecían perder fuelle los dos equipos, con un Burgos que cedía metros y posesión al Andorra y volvía a centrar sus esfuerzos en defender con orden, presionando arriba y provocando varios errores del meta local en la salida del balón, aunque no conseguían sacar provecho de ello.

No conseguía el Andorra salir con el balón controlado y el técnico movía el banquillo en busca de más pólvora, metiendo a Manu Nieto para tratar de superar la presión de los blanquinegros y generar ocasiones. Aguantaba el Burgos, aunque las malas noticias llegaban desde otros campos, donde los resultados no acompañaban. Y mientras, en El Plantío, apenas sucedía nada ya, con un Burgos que defendía con todo y un Andorra que jugaba ya andando. Aún así, pudo llegar el segundo de los blanquinegros en un centro de Iñigo Córdoba que remataba Curro, obligando a lucirse a Owono. Pero poca cosa más sucedía en un campo en el que la imagen estaba en la grada, con todo el mundo móvil en mano esperando que sucediese algo favorable en otro campo.

Y aún pudo el Andorra empatar en el 90, no lo conseguía y el Burgos acababa ganando el encuentro, aunque de poco le servía ya que todos sus rivales ganaban sus respectivos encuentros y dejaban a los de Ramis fuera del play off.

BURGOS CF - FC ANDORRA, 1-0

Burgos CF: Ander Cantero, Lizancos, Sergio G., Grego Sierra, Florian Miguel, Atienza, Morante (Expósito, 83´), David González, Iñigo Córdoba, Fer Niño (Galdames, 89´), Curro (Mejía, 79´).

FC Andorra: Owono, Carrique, Alende, Martí Vilà, Doménech, Akman (Minsu, 70´), Dani Villahermosa, Álex Calvo, Olabarrieta (Yeray, 58´), Lautaro (Manu Nieto, 70´), Cerdà (Chumachenko, 92´).

GOLES: 1-0 (40´) Iván Morante.

ÁRBITRO: Ais Reig (Colegio valenciano). Tarjetas amarillas a Curro, Lizancos; Cerdà, Alende.

CAMPO: El Plantío. 11.381 espectadores.