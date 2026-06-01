Ramis y su futuro en el Burgos CF: "Estaba muy condicionado a entrar en el play off"

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La decepción por no haber entrado en el play off de ascenso va a suponer un cambio de inflexión en el Burgos CF, con cambios que puede afectar al área técnica, empezando por su entrenador, Luis Miguel Ramis, que en la rueda de prensa posterior al partido contra el Andorra dejó entrever un cambio de aires después de una temporada en la continuidad del entrenador tarraconense estaba "muy condicionado a entrar en el play off".

Así lo expresó en el postpartido ante el Andorra. Al ser preguntado por su futuro, Ramis indicó que "lo sabréis esta semana, no lo vamos a demorar mucho más, no lo vamos a demorar mucho más". El jarro de agua fría por la no clasificación al play off ha condicionado el futuro del entrenador del Burgos CF. Una circunstancia sobre la que ya había hablado con el director deportivo, Miguel Pérez Cuesta 'Michu', quien ya sabe que "hace tiempo que hablamos que para mí era muy importante entrar en play off, que estaba muy condicionado a eso".

El entrenador del conjunto blanquinegro expresaba la sensación de que "ahora mismo hemos tocado mucho techo con el equipo, nos hemos dejado todo, no hay ningún argumento que me salga de dentro para dárselo más a los jugadores".

A los pocos minutos de la decepción, por la cabeza de Ramis solo pasaba por que "ahora mismo está todo trasladado a ellos y nosotros ahora mismo ya estamos un poco vacíos y cansados y agotados de todo el trabajo, que por otro lado es nuestra pasión, pero que desgasta muchísimo".

Esa sensación de agotamiento es comprensible, sobre todo si se tienen en cuenta las estadísticas de los Ramis, el equipo menos goleado de la categoría, que cierra la temporada con 72 puntos, cuando ha habido equipos que han logrado el ascenso con 61 puntos en temporadas anteriores.

El paso de las horas habrá llevado algo más calma, pero el entrenador del Burgos CF explicaba que "ahora tenemos que valorar la situación, bajar un poquito la tensión, pensar con frialdad, todo". No obstante, indicaba que hay sentadas unas bases sobre las que el equipo debe seguir creciendo. "Independientemente de que sea una decisión para un lado o para el otro, estoy convencido que, bueno, esta forma de trabajar que hemos tenido puede seguir creciendo aún no estando nosotros". Pero, insistió, "ahora mismo no se me pasa por la cabeza ninguna decisión".

En este momento, "lo único que se me pasa es que estoy agotado, que estoy cansado y que quiero que pasen estas horas para sentarme con mi gente, con el cuerpo técnico, que también tenemos nuestras familias y valorar todas las posibilidades".

En su comparecencia, el entrenador del Burgos CF quiso destacar el gran grupo humano con ha estado trabajando esta campaña, algo que les expresó en el corrillo que hizo con los jugadores al terminar el partido. "Les he agradecido el esfuerzo que han hecho, les he agradecido lo honestos que han sido, les he agradecido lo humanos que han sido entre ellos, el respeto que se han tenido entre ellos, que eso es una base muy importante para crecer en la temporada", explicaba.

Ramis destacó que "siempre ha habido mucho contagio entre ellos, las situaciones buenas y las situaciones menos buenas. Cada día el vestuario es un vestuario alegre, siempre hay sonrisas, siempre hay buena predisposición a hacer las cosas bien". Añadió que "creo que han crecido como profesionales, que han demostrado el tipo de personas que son, cómo un profesional se tiene que comportar en un vestuario y ahí son un sobresaliente y les he reforzado solo eso".

Ramis también hizo mención a la "crueldad" del fútbol en ocasiones, "por momentos que no merecen, porque clarísimamente merecíamos estar entre esos seis primeros o entre esos puestos de playoff y a veces el fútbol te castiga así, lo vemos ahora sobre todo a final de temporada, en finales que hay, esta es nuestra final, la hemos ganado pero nos ha quedado algo por hacer".

Estaba previsto que este lunes compareciera el presidente del Burgos CF, Marcelo Figoli, pero ha retrasado un día la rueda de prensa en la que hará balance de la temporada y en la que hablará sobre el futuro del equipo y de la entidad.