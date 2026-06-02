Ramis se despide del Burgos CF: "Era el momento oportuno"

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

Luis Miguel Ramis confirmó lo que ya dejó entrever en su comparecencia tras el partido contra el Andorra y la no consecución del objetivo de estar en el play off de ascenso, objetivo al que dijo que había vinculado su continuidad. Su adiós al Burgos CF.

Acompañado del presidente del club, Marcelo Figoli, y del director deportivo, Miguel Pérez Cuesta 'Michu', en una comparecencia sin preguntas, un emocionado Ramis comunicaba su decisión de no seguir en el club blanquinegro. Sin entrar en muchos detalles de por qué ha decidido no continuar -terminaba su contrato el 30 de junio-, el técnico tarraconense señaló que "ha sido un viaje chulo, bonito pero las puertas se abren y se cierran", y tras lo sucedido el pasado domingo "era el momento oportuno" de despedirse.

El ya exentrenador del Burgos CF cree que es el momento de dejar el equipo para el "crecimiento de todos" y no quiso dejar pasar la ocasión para agradecer a toda la familia blanquinegra el apoyo en este recorrido, empezando por el club y continuando por su cuerpo técnico y las familias que "nos sostienen todo el año".

También extendió el agradecimiento a los jugadores que "están sustentando todo, que representan el gran trabajo que hay detrás del club". Un grupo humano que "nos hacen reír, nos hacen llorar" y a los que agradeció su confianza en el trabajo que "hemos hecho". Porque las lágrimas de los jugadores del pasado domingo "son de verdad" y la emoción del técnico también porque fue "uno de los días más bonitos que tenido en el fútbol profesional". A la afición le expresó su gratitud eterna "nos habéis disparado al corazón, siento una gratitud enorme".

Aunque no entró en detalles, el técnico se marcha por desgaste, por la enorme intensidad de una temporada, dentro de un "proceso difícil y era el momento después de una temporada tan tan intensa". y no tuvo dudas en señalar que el club "seguirá creciendo".

Ramis deja el club tras una temporada histórica a la que le faltó la guinda del play off. Un trabajo que quiso destacar el presidente del club, quien ya dijo meses antes que el club quería que Ramis continuará, antes de saber el desenlace de la temporada. Y destacó que se va tras hacer "una de las mejores temporadas de la historia". Admitió que "hicimos un último intento de convencerlo", pero el entrenador tarraconense dijo que "creía haber llegado a un tope de lo que podíamos hacer juntos". Por su parte, Michu agradeció su trabajo y remarcó que Ramis dijo que se marchaba porque "se había vaciado", que no se veía capaz de "mantener el mensaje", aunque añadió que "tampoco tenía que explicarnos mucho" al tratarse de una decisión personal.

El adiós de Ramis abre un nuevo periodo en el que Michu marcó como primer y principal objetivo buscar un entrenador, un proceso en el que se debe actuar "con cabeza e ilusión, no podemos fallar". Sobre el perfil de técnico que se buscará, el director deportivo del Burgos CF explicó que debe ser "ganador", pero incidió en que hay que "bajar a la tierra y desde la responsabilidad buscar la mejor solución". Independientemente de la forma de jugar, más o menos defensivo, lo que "nos gusta es ganar". Y eso es lo precisamente hace que se esté o no en el play off, ganar partidos.

El entrenador es la base del nuevo proyecto. Respecto a los jugadores que siguen con contrato y los que puedan llegar, el director deportivo del conjunto blanquinegro explicó que están centrados en dar los pasos en "acertar" con el entrenador. Y recordó que la temporada todavía no está terminada hasta que no acabe el play off de ascenso.

Remarcó que el Burgos CF tiene "un proyecto ambicioso", sabiendo que pese a haber cerrado la temporada con 72 puntos no ha sido suficiente, por lo que "vamos a intentar mejorar desde la calma". Y se mostró convencido de que este "barco va a desembarcar, estoy convencido, en Primera División".

El presidente del Burgos CF no cree que la próxima temporada vaya a a ser más complicada después de cómo ha terminado la actual, ya que el "equipo fue protagonista y con posibilidades de jugar el play off hasta la última jornada". Y de cara a la próxima temporada "la ilusión está intacta, al revés, la afición tiene más ilusión".

Sí que lanzó una serie de críticas ante comportamientos de algunos equipos durante la última jornada en la que se jugaban estar en la fase de ascenso. Una jornada "rara" en la que "vi alineaciones de un equipo con dos porteros y otro que caminaban por el campo". Por ello, abogo por el "fair play en todos los ámbitos". Afirmó que el "fútbol de Castilla y León se vio penalizado, con el Burgos, el Mirandés y la Cultural con arbitrajes complicados". Mostró su confianza en que la Liga "tome cartas en el asunto", a la vez que felicitó al Andorra porque jugó el partido contra el Burgos "con profesionalismo, no como en otros campos".