El presupuesto del Burgos CF de la próxima temporada llegará a 17,8 millones

Publicado por Manuel Remón Burgos Creado: Actualizado:

El presidente del Burgos CF, Marcelo Figoli, hizo balance de la situación económica del club, de cómo estaba cuando llegaron él y su equipo, de cómo está ahora y de las previsiones para la próxima campaña. Tampoco faltó de nuevo un mensaje de reproche de un mayor apoyo institucional y empresarial para un proyecto, como se pudo ver el domingo, que cuenta con un respaldo social multitudinario.

Figoli destacó que el Burgos CF, que al acabar séptimo también lo notará en los ingresos pese a la decepción de no estar en los play off, tenía un límite salarial de 5 millones de euros en la temporada 2023/24, cuando tomó las riendas del club. En la próxima temporada será de 10 millones de euros, «se han duplicado en menos de tres temporadas». Aunque sigue siendo un límite de equipo de mitad de clasificación, «tenemos un límite salarial muy interesante». Lo mismo ocurre con el presupuesto, en el que los ingresos televisivos son un aporte «importante» y si cuando inició la andadura al frente del club el presupuesto era de 11,3 millones la previsión es que para la próxima temporada ascienda hasta cerca de 17,8 millones de euros. En este contexto, no obstante, el presidente del Burgos CF incidió en que «lo que buscamos es evitar las pérdidas».

Figoli aprovechó para volver a reprochar falta de compromiso institucional y empresarial con el club. Afirmó que el proyecto ha «calado primero en la gente», pero«no lo han apoyado después las instituciones».

En este sentido, el presidente el Burgos CF insistió en que no tiene otro interés que el club siga creciendo, que no busca, «solo quiero que al Burgos le vaya bien, no quiero hacer negocio con él, y deseo que las empresas y las instituciones lo sientan igual, pero es una pena que su apoyo no sea igual que el de la afición». Y en el caso de las empresas abogo por que vean al Burgos como un buen socio.

Figoli habló también de la remodelación de El Plantío, proyecto que se ha encontrado con el informe de la Junta que de momento no da el visto bueno a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana aprobada por el Ayuntamiento. «Nos preocupan los tiempos, nos gustaría empezar la obra el 1 de junio de 2027», explicó, por lo mostró su confianza en que la Junta apruebe la modificación del Plan General. Recordó que hay una gran empresa de Burgos dispuesta a unir su nombre a El Plantío, pero mientras no avance la reforma es un asunto paralizado.

El presidente adelantó que el jueves se presentará la nueva campaña de abonados y el lunes se abrirá el plazo de renovación de abonos. Adelantó que los precios no serán lineales en cada grada, sino en función de su ubicación. Habrá un abono blanco, con más ventajas, y otro negro, y se crea la figura del socio colaborador.

La comparecencia sirvió para ratificar la continuidad de Michu como director deportivo. Él mismo se encargó de confirmar ese compromiso. Un compromiso que llevó más allá al afirmar que piensa dejar al Burgos CF en Primera.