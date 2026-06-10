Ramis da el salto a Primera tras dejar el Burgos CF: Osasuna confirma su fichaje hasta 2028

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Osasuna vuelve a pescar en la cantera burgalesa de entrenadores y tras la etapa de Alessio Lisci, a la que puso fin de forma abrupta, vuelve a mirar a los equipos burgaleses en busca de un entrenador que haya destacado en la categoría de plata. Si en la temporada 2024/25 se fijó en Lisci que había colado al CD Mirandés de en la final de los play-offs de ascenso a Primera División, en esta ocasión pone la diana en el entrenador del equipo menos goleado de Segunda y una de las revelaciones de la temporada.

Luis Miguel Ramis no pudo meter al Burgos CF en los play off por el ascenso, pero su trabajo en el banquillo blanquinegro le permite dar ahora el salto a Primera División de la mano del equipo pamplonés.

Después de cerrar su etapa en el Burgos CF se confirma el destino que venía perfilándose desde su salida de El Plantío y Osasuna anunció este miércoles el fichaje del técnico catalán para las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2028. Apenas unos días después de que el entrenador tarraconense renunciara a renovar con el club blanquinegro tras completar un curso de 72 puntos que dejó al equipo a las puertas del playoff.

Ramis llega a Pamplona acompañado por buena parte del cuerpo técnico que trabajó con él en Burgos. José Manuel Gil ejercerá como segundo entrenador, Iván Madroño será técnico asistente, Miguel Ángel Fernández se encargará de la preparación física y José Fajardo desempeñará las funciones de analista. La presentación oficial está prevista este miércoles, a las 18.00 horas, en El Sadar.

La salida del técnico cerró una etapa corta, pero de alto rendimiento en El Plantío. Ramis decidió no prolongar su vinculación con el Burgos CF pese al interés de la entidad en darle continuidad al proyecto y se marcha después de una temporada que dejó al equipo fuera de la fase de ascenso por una circunstancia inédita. Sus 72 puntos habían sido siempre suficientes para disputar el playoff en Segunda División, pero el conjunto blanquinegro terminó séptimo en una clasificación especialmente exigente.

El último curso elevó la cotización de Ramis en el mercado. El Burgos fue el equipo menos goleado de la categoría, el tercero con menos derrotas, el sexto con más victorias y el tercer mejor visitante, unos registros que sostuvieron al equipo en la zona alta durante buena parte del campeonato. Esa solidez convirtió al conjunto burgalés en un rival reconocible y competitivo, aunque el margen final le dejó sin el premio de la promoción.

El entrenador, nacido en Tarragona el 25 de julio de 1970, había llegado al Burgos durante la temporada 2024/25 para hacerse cargo de un equipo en dificultades y lo condujo hacia una permanencia holgada, con diez puntos de ventaja sobre el descenso. En el curso recién finalizado pudo iniciar el proyecto desde el principio y firmó la mejor campaña del club en Segunda desde la temporada 1975/76, cuando el Burgos consiguió el ascenso a la máxima categoría.

Antes de su etapa burgalesista, Ramis había desarrollado buena parte de su carrera como técnico en la categoría de plata. Se formó en las categorías inferiores del Real Madrid, donde también fue director de metodología de la cantera, y dirigió al Castilla tras el salto de Zinedine Zidane al primer equipo. Con el filial madridista acabó primero de su grupo en Segunda B.

Su trayectoria en el fútbol profesional comenzó en el Almería, al que llegó con la temporada avanzada y en una situación muy delicada. El equipo marchaba penúltimo cuando asumió el banquillo y logró la permanencia con siete victorias, un empate y cuatro derrotas en las doce últimas jornadas. Después dirigió al Albacete, con el que firmó una notable campaña 2018/19, cerrada en cuarta posición y con presencia en el playoff de ascenso.

Ramis volvió a disputar una fase de promoción con el Tenerife en la temporada 2021/22. En el club canario permaneció tres años y asentó un equipo de marcada fiabilidad defensiva, con una media de 0,85 goles encajados por partido. Más adelante fue contratado por el Espanyol en la campaña 2023/24, aunque su etapa terminó a falta de doce jornadas para el final, con el conjunto catalán tercero y a un punto del ascenso directo.