Atienza dice adiós al Burgos CF: "Joder, cómo nos lo hemos pasado"
El centrocampista y capitán deja el club blanquinegro tras cuatro temporadas
Miguel Ángel Atienza, uno de los referentes del Burgos CF en las últimas temporadas, no continuará en el conjunto blanquinegro la próxima campaña en el nuevo proyecto que lidera el técnico Sergio Francisco. El club anunciaba, a través de un comunicado, que tras cumplir su contrato este 30 junio, el centrocampista deja el conjunto burgalés.
El club quiso agradecer "su compromiso, su lucha y su entrega con el Burgos CF durante estas cuatro últimas temporadas en las que ha disputado 163 partidos, anotando tres goles y llegando a convertirse en el capitán del primer equipo".
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El jugador no ha querido marcharse sin despedirse de la afición, con un emotivo mensaje a través de las redes sociales en el que señalaba que cuando "haces una temporada como la que hemos hecho este año, haciendo récord histórico de puntos y no entrar en playoff, mucha gente me ha dicho que el fútbol me acabará pagando".
De hecho, "creo que el fútbol me ha pagado ya. Me ha pagado ya con cuatro años maravillosos, con recuerdos increíbles, con el liderato en las palmas, con esa fe que todos tocábamos en León, con esa respuesta del grupo, de la gente, de la ciudad".
En su mensaje, Atienza quiso acordarse de un "vestuario mágico" que ha compartido estos cuatro años, así como a todos aquellos que "desde mi llegada hasta ahora que me voy, me han hecho mucho mejor jugador y, sobre todo, mucho mejor persona". Con emoción, el centrocampista destacó que "joder, cómo nos lo hemos pasado, cómo he disfrutado, cómo lo hemos hecho juntos y siento que, aunque ahora duela mucho, lo repetiría una y mil veces".
También tuvo palabras emotivas para el fútbol base, de quienes "he aprendido muchísimo con vosotros en todas las sesiones de tecnificación y que egoístamente también me habéis dado un chute de energía tremendo cuando, aunque no lo veíais, más lo podía necesitar". Un recuerdo añadido "a toda la gente, a todos los amigos, a todas las personas que nos llevamos de Burgos, que nos habéis hecho sentir nuestra casa, que hemos celebrado y que hemos disfrutado de una manera increíble".
Y, por supuesto, a la afición, a quienes dio las gracias "por hacerme sentir cuatro años partícipe de un campo, de un estadio que gana partidos, por hacerme tener la certeza de que en ningún sitio se me va a valorar como me habéis valorado vosotros y sobre todo porque espero que desde un poco más de distancia, pues siga habiendo ese planteo de los días grandes".