Sergio Francisco: «Tenemos que ser un equipo competitivo desde el primer día, la Segunda no perdona»

Publicado por Alberto Marroquín Burgos Creado: Actualizado:

Tras la salida de Luis Miguel Ramis y su posterior fichaje por el Osasuna, el Burgos CF movió ficha rápidamente para buscar un nuevo entrenador para la temporada 2026-27. Pocos días después se confirmó que Sergio Francisco Ramos (Irún, 1979) era el elegido. «Fue con el primer entrenador que hablamos físicamente», admitió este miércoles el director deportivo del club blanquinegro, Miguel Pérez Cuesta, ‘Michu’, en la presentación del técnico en El Plantío. «Estamos superencantados con esta incorporación, ya tenemos al líder del proyecto. Como a todos en el fútbol nos van a marcar los resultados, lo que diga el verde... Pero aquí, además de un gran entretenedor, tenemos a una persona brillante. Y ya sabéis lo que valoro el factor humano».

Por su parte, el técnico irundarra admitió que «desde el principio hemos sentido mucho ‘feeling’». Sergio Francisco aterriza en la capital castellana con una sólida trayectoria en la cantera de la Real Sociedad. En la pasada temporada se hizo cargo del primer equipo ‘txuri-urdin’ tras la marcha de Imanol Alguacil, pero una dinámica negativa de resultados provocó su cese tras 18 partidos jugados (16 en Liga y 2 en Copa). La oferta del Burgos no fue la única que el entrenador tuvo sobre la mesa, pero se finalmente se decantó por ella. «Tenía claro que me tenía que hacer un hueco en Segunda División y lo que sentí en las conversaciones con la dirección deportiva me gustó mucho. Yo buscaba un club familiar, un club con historia, que viene creciendo, asentado en la Segunda División… la del Burgos fue una muy buena llamada», reconoció y señaló que la cercanía al lugar de residencia de su familia fue un factor que también consideró.

Su llegada al club de la ribera del Arlanzón supone su debut en los banquillos de la Segunda División. «Es un reto muy bonito. El club me transmite la exigencia, la pasión por hacer las cosas bien, conseguir los máximos objetivos y seguir creciendo como club. Es clave para mí también hablar de un proyecto. Sé que el fútbol el tiempo es prácticamente cada fin de semana, pero siento que voy a poder trabajar con tranquilidad», apuntó.

El nuevo técnico blanquinegro indicó que viene con su propia idea de fútbol, pero que la irá afinando poco a poco en los entrenamientos «apoyándonos en lo que ha hecho el staff anterior de la mano de Ramis» para ir imprimiendo «nuestro sello». El equipo técnico se irá conociendo en próximas fechas, pero Francisco avanzó que su ayudante será Iosu Rivas, un técnico también formado en Zubieta.

«Tengo la idea de lo que quiero en la cabeza, pero todavía es pronto. No es lo mismo ver a los jugadores desde fuera, como aficionado o como posible entrenador analizando los partidos, sino que necesito tener contacto con ellos» explicó y admitió que la construcción del equipo irá creciendo a lo largo de la pretemporada. «Lo que tengo claro es que tenemos que ser un equipo competitivo desde el primer día, la Segunda no perdona. Es una categoría complicada, vemos cada año proyectos gigantes que están mirando para abajo», aseveró.

Sergio Francisco debuta en los banquillos de Segunda con el Burgos CF.SANTI OTERO

El Burgos CF acabó la temporada el séptimo en la clasificación, con 72 puntos y a un paso de jugar el ‘play off’ por el ascenso a Primera División. La ilusión en la masa burgalesista está más que encendida por seguir luchando por los puestos de arriba, pero el nuevo técnico es prudente y pide transitar por la LaLiga Hypermotion paso a paso. «El objetivo es competir cada semana. Sería un error ponernos un peso que tenemos que ir construyendo cada jornada», sostuvo. El entrenador también habló de la afición y del ambiente que cada jornada se vive en estadio burgalés. «Recuerdo que jugaba al fútbol y venía a El Plantío hace 25 años ya se me ponía la carne de gallina. Ahora, cuando he venido a ver partidos se vive un ambiente de fútbol que es muy positivo para el equipo».

Primeros pasos

Bajo el ruido del Mundial 2026, que inunda gran parte de la información futbolística, los clubes están trabajando en la confección de las nuevas plantillas. «En el Burgos hay una estructura de plantilla muy definida, con contrato, de la que estoy muy contento y con la que podremos hacer grandes cosas», señaló Sergio Francisco y depositó toda su confianza en «el trabajo impresionante» la dirección deportiva del club.

Entre los jugadores más destacados del Burgos CF en la Liga pasada hay cuatro nombres que acaban contrato el 30 de junio y que decidirán su futuro en los próximos días: Florian Miguel, Íñigo Córdoba, Iván Morante y Miguel Atienza. «Son chicos que han hecho una muy buena temporada, que están cotizados, todos por encima de los 3.000 minutos», apuntó Michu, que reveló que ya están hablando de la plantilla «desde ayer [por el martes]» con el nuevo entrenador para en breve «cristalizar y anunciar también nuestros primeros fichajes». Sobre los encuentros de preparación antes del comienzo de la Liga el 15 de agosto, Sergio Francisco indicó «que ya está casi todo cerrado, habrá entre cinco y siete amistosos».

Al respecto de los jugadores de la plantilla con contrato, Michu señaló que no han recibido ninguna oferta «oficial, pero intereses muchos. Esto nos va a pasar hasta el cierre de mercado», y destacó los nombres de David González o Álex Lizancos. «Ya lo ha comunicado el presidente, no tenemos ningún tipo de urgencia por vender, no tenemos que cuadrar ninguna cuenta interna, no tenemos ningún problema con el límite salarial. Es un lujo poder trabajar así sabiendo que los recursos que tenemos son limitados, pero vamos a volver a hacer un muy buen equipo», concluyó.

Partido de presentación ante el Athletic

El Burgos CF disputará su partido de presentación ante la afición blanquinegra el próximo sábado 1 de agosto, a las 19 horas, en El Plantío. El choque será frente al Athletic Club, equipo de Primera División y uno de los clubes históricos del fútbol español, que esta nueva temporada entrenará el alemán Edin Terzić.

La cita supondrá una ocasión especial para que la parroquia burgalesista vuelva a reencontrarse con su equipo en casa y comience a vivir una nueva temporada cargada de ilusión. El Plantío abrirá sus puertas para una tarde de fútbol de primer nivel, en la que el equipo se medirá a un rival de máxima exigencia en un encuentro pensado para disfrutar y empezar a construir juntos el camino del nuevo curso.

Además, el club quiere premiar la fidelidad y el compromiso de sus abonados. Por ello, todas aquellas personas que tengan formalizado su abono antes de que finalice el día 30 de junio, podrán acceder de forma gratuita al partido de presentación frente al Athletic Club.