Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

El delantero Mario González no seguirá en el Burgos CF la próxima temporada. El jugador burgalés no renovará su contrato, que termina el 30 de junio. Desde el club, a través de una nota de prensa, indicaban que "agradecemos su compromiso, su lucha y su entrega con el Burgos CF. Nunca olvidaremos su defensa a ultranza de nuestro escudo y tus goles determinantes tanto en liga como en Copa del Rey".

El delantero de Villarcayo cierra su paso por el conjunto burgalés tras una temporada con 591 minutos jugados en 24 partidos, cinco de ellos de titular, y cuatro goles en su haber.

En su despedida, a través de un mensaje en redes sociales, González señalaba que se marcha tras cumplir la que ha sido la tercera etapa en el "club de mi vida", un periodo que ha durado "menos de lo que yo imaginaba", pero "me voy orgulloso, pleno y, sobre todo, en paz".

Se despide después de haberlo "dado todo en cada entrenamiento y en cada partido para llevar a este club donde todos soñamos". Y esa es la pena con la se va, "nos hemos quedado más cerca que nunca".