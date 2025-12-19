Burgos se llena de magia para los más pequeños en Navidad: Este es el programa que no te puedes perder

Pistoletazo de salida de la Navidad en Burgos, en el barrio de Gamonal.TOMÁS ALONSO

Publicado por Natalia Escribano Burgos Creado: Actualizado:

El pueblo navideño, el parque infantil de Navidad y toda la magia que rodea la llegada de los Reyes Magos centran las propuestas para los más pequeños de la casa que recoge el programa del Ayuntamiento de Burgos. Si bien existen otras de carácter más tradicional, también pensadas para el público familiar, como el día del Obispillo, el 28 de diciembre, o las actuaciones de los grupos de folclore y de las corales de Burgos.

Las casitas de madera rodeadas de un pequeño bosque de abetos, acebos, muérdago y luces cálidas dan vida al pueblo navideño de la Plaza Mayor, que es uno de los reclamos de estas fechas. En el primer fin de semana de apertura estuvieron dedicadas al mercadillo que organiza la Asociación de Floristas de Burgos (Flojabur), pero ya en los siguientes las actividades para niños y niñas toman el relevo.

La entrada es libre y la duración de los distintos espectáculos es breve con distintas funciones entre las 18.00 y las 21.00 horas. Para acceder bastará con hacer cola y entrar a disfrutar.

El fin de semana del 19, 20 y 21 de diciembre está dedicado a pequeñas actuaciones de magia con monedas, cartas y objetos de uso cotidiano. Los ilusionistas que pasarán por las casas del poblado son Miguel Sevilla, Omar Cabero, Diego Redondo, Adrián González y Quique Ilusionista.

El 22 y 23 de diciembre, ya iniciadas las vacaciones escolares, se podrá disfrutar de ‘Fisgón’, de La Carismática Producciones, un microteatro creado dentro de una pequeña caja escénica. Es una experiencia íntima y sorprendente que sucede a pocos centímetros de tus ojos.

‘Palabras’ será la siguiente propuesta para los días 26 y 27 de diciembre. Cuatro pequeños espacios estarán dedicados a la expresión artística en todas sus formas: poesía, improvisación, rap, narración, convertidos en una experiencia navideña distinta y llena de energía creativa con la presencia de Javier Gil, J.M. Moure, Alex H. y Lydia Atómica.

A partir del 28 de diciembre, los pajes del Servicio Mágico Postal serán los que ocupen el poblado navideño, aunque también realizarán un espectáculo itinerante para recoger las cartas para sus Majestades los Reyes de Oriente. En las casetas de madera de la plaza Mayor, los pequeños podrán rematar sus escritos con todos sus deseos con sellos y sobres oficiales, en el taller ‘Decora tu carta para los Reyes’. Igual que el resto de actividades de las que venimos hablando, serán de 18.00 a 21.00 horas. Molécula Escénica, con Bambalúa y Ronco Teatro, compañías locales, serán las encargadas de esta actividad.

El guardián de los recuerdos también pasará por el pueblo navideño. Los pequeños podrán escribir en un papel un sueño, un deseo, un feliz recuerdo, que se quedará escrito negro sobre blanco en el libro más especial de la Navidad burgalesa.

Como este año no se cuenta con los domos en la Plaza Mayor, esas cúpulas transparentes donde se desarrollaron distintas actividades, la programación se ha desplazado a cubierto en el Palacio de Castilfalé, en la calle Fernán González, y al Cívico de San Juan.

‘Castilfalé Sueña’ será el corazón de la programación con magia, títeres y música. Este espacio se ha engalanado para la ocasión, «con una decoración navideña con todo lujo de detalles y que después puedan disfrutar de esas representaciones», según las explicaciones que daba hace unos días el concejal de Festejos, César Barriada.

‘Wet Floor’ de Cris Clown pasará el sábado 20 de diciembre y el domingo, 21 de diciembre, será el turno de ‘Arrúllame con tus cuentos’ para público de hasta 3 años, con Charo Jaular, que también planteará ‘Los secretos de la Navidad’ para público familiar.

El lunes 22 de diciembre es uno de los días dedicados a la música con ‘Tango, cumbia y son. ¿Bailamos?’, especialmente dirigido a los más pequeños con Picapinarte o con Triguiñuelas y su ‘Taller-concierto’, por poner otro ejemplo de las actividades programadas en este espacio Bien de Interés Cultural.

Para el Centro Cívico San Juan se ha habilitado el Espacio Imagina, en el que se invita a los pequeños de la casa a experimentar, descubrir y crear con actividades artísticas, vinculadas a la naturaleza, a la música y a la narración. Para conocer más en detalle la programación y los horarios se puede consultar el programa oficial del Ayuntamiento de Burgos. Pero algún ejemplo son las actividades de ilustración con Patricia Cos, los talleres de comida saludable, de la mano de Nutre Burgos, y ‘Física y música. La ciencia de las cosas que hacen ruido’ con la divulgadora científica, Bárbara de Aymerich

Las invitaciones para el Palacio de Castilfalé y para San Juan se pueden recoger exclusivamente en las taquillas del Teatro Principal desde el día anterior de la actividad hasta completar aforo. No van a estar disponibles en Telentradas, se avisa a través del programa de festejos.

Parque Infantil de Navidad

Este tradicional espacio lleno de juegos y actividades en el Pabellón Deportivo Javier Gómez abrirá sus puertas el 26 de diciembre y prolongará la programación hasta el 5 de enero. Está dirigido a público de 3 a 12 años de edad y contará con hinchables, juegos gigantes, videoconsolas y talleres de manualidades. Además, se propondrán actividades musicales, de magia y también deportivas.

Los Emisarios Reales volverán a visitar distintos puntos de la ciudad para pasar un rato con los niños y niñas de Burgos y recoger sus sueños escritos en una carta. El Teatro Principal, la Casa de Cultura de Gamonal y el Palacio de Castilfalé, entre el 28 de diciembre y el 4 de enero, en horario de 12.00 a 14.15 y de 18.00 a 20.15 horas, acogerán distintas sesiones de 45 minutos. Las invitaciones se repartirán para el mismo día, antes de cada pase.

Una vez depositadas las ilusiones por escrito, llegará la Cabalgata de los Reyes Magos, el 5 de enero, con salida a las 18.00 horas, en la calle Vitoria, en Gamonal, y llegada en la Plaza del Cid.

Una veintena de colectivos entre compañías teatrales, peñas y asociaciones acompañarán a los Reyes Magos. El séquito estará compuesto de músicos, bailarines, patinadores, así como animales exóticos y fantásticos. Melchor, Gaspar y Baltasar estarán muy bien respaldados por todos ellos y por los miles de niños que acudirán a saludarles.

Como todos los años, los pequeños tendrán la oportunidad de entregar sus chupetes durante la Cabalgata, que contará con colectivos del tejido social y cultural local y también llegado de otros países. Un ejemplo es el Comité de Folclore, Bambalúa, Teatro Batubulan, Molécula Escénica, Ronco Teatro, Innovarte, Mademoiselle-Paillette, Cie Karnavides, Cie. des Quidams, Cie. Tac o Tac y Cie. Picto Facto.

La oferta para todos los públicos se completan con la Pista de Patinaje, en el aparcamiento de Santa Teresa, y las atracciones infantiles en el Paseo de la Sierra de Atapuerca.