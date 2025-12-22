Celebraciones de norte a sur

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

La llegada de la Navidad vuelve a llenar de actividad festiva para todas las edades los municipios de la provincia de Burgos. Ayuntamientos como Lerma, Espinosa de los Monteros, Briviesca, Melgar de Fernamental, Poza de la Sal, Salas de los Infantes y Villadiego cuentan con un amplio abanico de propuestas culturales, tradicionales, deportivas e infantiles que se desarrollarán durante los próximos días.

Briviesca arrancó las celebraciones navideñas el pasado 6 de diciembre con el encendido de la iluminación navideña. Uno de sus días navideños más característicos es el 18 de diciembre, con la celebración de la Procesión de la O, en recuerdo de cuando los niños cantaban por las calles y casas villancicos, como anuncio de la Navidad.

Otra cita dentro de la programación navideña es la del 24 de diciembre, por la tarde, con la llegada de PapáNoel a Briviesca. Como es tradicional, el 31de diciciembre se celebra la San Silvestre solidaria, en las que las inscripciones se pagan con comida para Cáritas o juguetes para Cruz Roja. El año se cierra con un toro de fuego.

Este 2025, la decoración presenta una estética renovada, envolviendo Medinade Pomar en una magia dorada que recorre sus calles y plazas. La ciudad contará con casi cien motivos luminosos, entre los que continúan destacando los adornos de gran formato, como el reno, la estrella del Alcázar o el regalo. Esta iluminación no solo embellece Medina de Pomar, sino que también busca dinamizar el comercio y la hostelería local. «La Navidad es momento para disfrutar de la ciudad, pasear por sus calles y vivir el ambiente especial que se crea en estas fechas», destacaba la concejala de Cultura y Turismo, Nerea Angulo, en la presentación de la programación.

Si algo va a destacar en estas navidades va a ser el ‘Belén monumental de fantasía’ de Javier Gómez Pérez, que permanecerá hasta el 11 de enero en la planta baja del Museo Histórico de Las Merindades. «Un belén único» tal y como describe su autor, que durante décadas ha ido construyendo casas a base de materiales reciclados y que ahora «con una ilusión tremenda» quiere mostrar a todo el mundo con el objetivo de «recordarnos a todos la importancia de la tradición del belén».

Por segundo año consecutivo, el 27 de diciembre Medina de Pomar celebrará sus pre-campanadas, un evento que ya se ha consolidado como uno de los momentos más esperados de la Navidad, para jóvenes y mayores. Este año contará, además, con un tardeo y nuevamente, con la colaboración de la hostelería del casco histórico, se repartirán las uvas.

Villarcayo comenzó las celebracines navideñas con el tradicional encencido de las luces. Pensando en el público infantil, el Ayuntamiento pondrá en marcha el Parque Infantil de Navidad, que abrirá sus puertas en el polideportivo municipal del 26 de diciembre al 5 de enero, ofreciendo un espacio de ocio y diversión durante las vacaciones escolares.

La programación, que contará con diversas propuestas para todos los pùblicos, culminará con la Cabalgata de los Reyes Magos, uno de los actos más esperados por los más pequeños, que recorrerá las calles del municipio el 5 de enero, poniendo el broche final a unas fiestas pensadas para todos los públicos.

Lerma arrancó los actos festivos el pasado 6 de diciembre con el tracional encendido navideño. Una de las actividades más atractivas de la Navidad lermeña es, un año más, el Belén Monumental, ubicado en el claustro del Ayuntamiento.Inaugirado el pasado 14 de diciembre, podrá visitarse durante las fiestas y constituye uno de los eventos más tradicionales de la villa ducal en estas fechas.

El programa dedica un amplio espacio a las actividades familiares e infantiles, con talleres creativos, propuestas educativas, sesiones de magia y espectáculos pensados para el público más joven durante las vacaciones escolares. Destacan iniciativas como la Escuela de Magos, entre el 27 y el 29 de diciembre, talleres de manualidades navideñas y espectáculos de ilusionismo que se desarrollarán entre finales de diciembre y los primeros días de enero.

Melgar de Fernamental también vie las navidades con una agenda de actividades en la que destaca una jornada de pesca en familia, el día 24 de diciembre, y el belén vivienda que se organiza el 26 de diiembre, a las 19.30 horas. El día 30 de diciembre los mayores reciben un merecido homenaje.

En Espinosa de los Monteros, entre las actividades navideñas destaca, desde el 26 de diciembre, el parque infantil de Navidad, así como un festival de Navidad en la parroqui el día 28 de diciembre.

Otras localidades comoPoza de la Sal también se vuelvan con la Navidad. Destaca su belén vivienda, el 24 de diciembre, que este año cumple ya su 35 edición. O la San Silvestre pozana, que se corre a las 12 de la mañana y, a ser posible, con un complemento navideño.