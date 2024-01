«El frío siempre es bueno hasta que se vuelve extremo»

Publicado por Loreto Velázquez Aranda Verificado por Creado: Actualizado:

En plena ola de frío, el viñedo de la Ribera del Duero soporta estos días temperaturas bajas que en picos están llegando a los -5 °C. «El frío siempre es bueno sobre todo ahora que está el ciclo vegetativo en reposo, pero tanto en frío como en calor todo cambia si las condiciones se vuelven extremas», advierte José Nuño, viticultor y presidente de la Asociación Enológica de la Ribera del Duero (Enoduero).

El frío es bueno, continúa, para acabar con las plagas de topillos, que «pueden hacer mucho daño en el viñedo». «El problema de las heladas llega cuando se dan temperaturas negativas de - 8°C o -10 °C; ahí la viña puede sufrir. No lo veremos de forma inmediata pero en la brotación habrá menos racimos y mucha menos carga», explica.

Así, aunque se tienda a pensar que en invierno el frío siempre viene bien, si las temperaturas caen demasiado puede haber problemas especialmente en las zonas más propensas, las más bajas y las vaguadas. «Ahí es donde se acumula el aire frio y suelen tener más riesgo de heladas», advierte sin olvidar las parcelas que tengan corrientes de aire que también quedan expuestas.

FILOMENA

En la retina de todos quedan los estragos que causó el temporal Filomena en la viña y en todo el país. «El problema no es que cayera una ingente cantidad de nieve, es que luego se congeló haciendo muchísimo daño a las cepas», señala consciente de que una vez pasado el temporal hubo que hacer muchos trabajos extras a pie de campo.

Dicho esto, Filomena fue un fenómeno muy atípico. «El riesgo en invierno más allá de cuando se llegan o superan los 9 grados negativos, está sobre todo en marzo y abril cuando la viña ya ha brotado», señala con la mirada puesta en ese 27 de abril de 2017, cuando una masa de aire helador desplomó las temperaturas de forma constante y generalizada, mermando la cosecha de la Denominación de Origen a la mitad.

Y aunque las heladas siempre son temidas, más lo es la sequía. «Seguimos arrastrando una sequía importante. Ha llovido menos de lo que tenía que llover. Si lo pensamos casi desde finales de otoño no cae agua y hace muchísima falta», señala.

Dejando a un lado Filomena, la nieve si no se hiela es el mejor riego. «Si cae y no hace bloque de hielo, el aporte hídrico es tremendo y además al ir derritiéndose lentamente, el suelo lo va asimilando poco a poco y es la mejor forma de llenar la reserva y de que no se produzcan las escorrentías que suelen provocar las tormentas. La nieve es mucho más efectiva».

PODA DE INVIERNO

Sin mayores riesgos a la vista, los viticultores de la Ribera del Duero se empiezan a preparar para el siguiente paso: la poda de invierno o poda en seco. «Las labores de poda se pueden realizar en el momento en que han caído las hojas del viñedo, pero luego cada viticultor decide. Si lo hace un poco más tarde retrasará el inicio del ciclo, con el lloro y la brotación, y con ello el riesgo de heladas, pero muchas veces la decisión es practica: si tienes 5 hectáreas lo puedes posponer un poco más pero si tienes 80 tienes que darte prisa», subraya al recordar que el límite temporal lo marcan las yemas de la cepa. «Hay que podar antes de que se empiecen a hinchar y comience la brotación».

ANIMALES

Aunque es enólogo, José Nuño lo tiene claro: hay que estar en el campo casi todos los días del año para ir viendo cómo evoluciona la planta y atajar los posibles problemas que puedan ir apareciendo, incluidos los daños por animales como corzos o jabalíes. «Ahora mismo ningún animal hace daño al viñedo porque el ciclo está en reposo. El riesgo comienza en el momento de la brotación. Los tallos están tiernos y les encanta, pero los daños que provocan son grandes. Por eso hay muchos viticultores que están vallando sus parcelas pero claro luego está el sobrecoste», termina.