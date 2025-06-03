Te dan 2.000 € si decides sacarte el carné de camión o autobús y buscas empleo estable

Publicado por El Correo de Burgos | El Mundo Burgos Creado: Actualizado:

Si estás pensando en cambiar de rumbo profesional y obtener el carné de camión o autobús, este puede ser el mejor momento. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha puesto en marcha un plan de ayudas públicas que ofrece hasta 2.000 euros por persona para quienes decidan obtener los permisos de conducir profesionales de las clases C y D. La medida, que forma parte del Plan Reconduce, ya ha superado su fase de consulta pública y sigue adelante con su tramitación.

Estas subvenciones están pensadas para facilitar el acceso a empleos muy demandados en el sector del transporte por carretera, que actualmente sufre una importante escasez de profesionales. Solo en España se estima que hacen falta más de 30.000 conductores de camión y alrededor de 4.700 conductores de autobús. En este contexto, el carné profesional puede abrirte nuevas puertas laborales, y ahora también puede salirte mucho más barato.

¿Quién puede solicitar la ayuda de 2.000 euros?

Las ayudas están dirigidas a personas que cuenten con el título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera, una formación profesional que habilita para conducir vehículos destinados al transporte de mercancías o pasajeros.

Los beneficiarios recibirán una subvención de hasta 2.000 euros para cubrir los costes del carné de conducir profesional, incluidos los gastos de formación en autoescuela, las tasas del examen teórico y práctico, los costes del examen psicotécnico y el precio de expedición del permiso.

Para optar a la ayuda, será imprescindible matricularse en una autoescuela una vez se publique el Real Decreto que regula la concesión directa de estas subvenciones. La aprobación del decreto se encuentra en fase avanzada tras cerrarse el proceso de consulta pública el pasado 5 de mayo.

¿Cuándo se pueden solicitar las ayudas?

El Gobierno ha reservado un presupuesto inicial de 500.000 euros para esta convocatoria. El plazo para solicitar las ayudas será de dos meses a partir de la entrada en vigor del Real Decreto. Una vez concedida la ayuda, los beneficiarios dispondrán de un año para completar la obtención del permiso de conducir, aunque este plazo podrá ampliarse seis meses más si existen causas justificadas.

Además, estas subvenciones son compatibles con otras ayudas ya existentes para la obtención de carnés profesionales, lo que permite a los aspirantes sumar apoyos económicos para reducir al mínimo su inversión en formación.

¿Por qué ahora es un buen momento para sacarte el carné de camión?

El sector del transporte por carretera ofrece una de las salidas laborales más inmediatas y con mayor demanda en la actualidad. Las empresas de transporte de mercancías y viajeros están teniendo dificultades para encontrar conductores cualificados, lo que ha convertido esta profesión en una opción estable y con buenas perspectivas.

Desde el Ministerio de Transportes también se han puesto en marcha campañas digitales para visibilizar el valor de la profesión y sus salidas laborales. Asimismo, en colaboración con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) y el Ministerio de Defensa, se están llevando a cabo talleres dirigidos a personal militar próximo a pasar a la Reserva de Especial Disponibilidad, facilitando así su reincorporación al mundo laboral a través del transporte.

Si llevas tiempo buscando empleo y estás dispuesto a formarte en un oficio con salidas reales y ayudas económicas disponibles, esta puede ser una oportunidad ideal para reconducir tu carrera hacia un sector con futuro.