Mayo deja en Burgos 319 parados menos

Publicado por Marta Casado Burgos Creado: Actualizado:

El paro vuelve a bajar por cuarto mes consecutivo este año en Burgos. Mayo, con el aumento de la actividad en los diferentes sectores, suele ser benévolo con el empleo. En 2025 lo ha sido, aunque un poco menos tras los buenos datos cosechados el mes anterior. Aún con todo el paro ha caído en los últimos 30 días en la provincia de Burgos en 319 personas, lo que supone un descenso del 2,4% respecto al mes de abril.

De esta manera, el empleo se sitúa en 13.121 trabajadores sin trabajo al que acudir. Una cifra baja respecto a otros ejercicios. En el último año 525 burgaleses han encontrado un empleo, esto es casi un 4% menos de parados. El empleo va a un buen ritmo en el presente ejercicio a pesar de arrancar en enero con un aumento que se arrastraba desde la última parte del año en la provincia. Pero mayo ya es el cuarto mes consecutivo en el que el paro baja en Burgos.

Todos los sectores crean empleo en Burgos

Por sectores, todos se tiñen de rojo. Y es que en todos se registra un descenso del número de parados en el ´ultimo mes, algo habitual en el periodo previo a la temporada alta de actividad o por la búsqueda de personal sustituto. En números totales la cifra la lidera servicios que agrupa el mayor número de empleadores y subsectores. En total 191 de los 319 nuevos trabajadores registrados en mayo pertenecen a este gremio.

Le sigue industria, tan importante en la provincia de Burgos, con 47 nuevas altas seguida muy de cerca por agricultura, 40 parados menos, donde ya se empieza a trabajar en el cultivo. Construcción, con el incremento de obra civil, suma 39 parados menos e incluso sin empleo anterior pierde dos desempleados.

De esta manera, el paro por sectores queda en el mes de mayo con 9.345 en el sector servicios, que incluye comercio o turismo, le siguen los 1.546 de Industria, 970 que no han tenido un empleo desde hace más de dos años o no han trabajado nunca, 827 en la construcción y 433 parados en el ámbito agrícola.