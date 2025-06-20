Publicado por Europa Press Valladolid Creado: Actualizado:

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de Castilla y León, Santiago Aparicio, ha mostrado su malestar por la situación política que vive el país a raíz de los últimos casos de corrupción para argumentar que en "un país medianamente sensato y democrático el presidente habría dimitido y habría convocado elecciones".

Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, minutos antes de una reunión de la Junta Directiva en la que ha estado presente el consejero de Movilidad, José Luis Sanz Merino.

Aparicio se ha sumado así a voces como la del presidente de Empresa Familiar de Castilla y León, Isidoro Alanís, que ayer reclamaba un adelanto electoral. "En términos de política nunca hablamos. Pero creo que ha llegado un momento en el que tenemos que hablar. Y tenemos que decir que basta ya con lo que está pasando", ha aseverado.

Desde la patronal han reiterado que el presidente Pedro Sánchez debería haber dimitido y convocado elecciones. "Me sumo a todas esas voces que lo piden", ha finalizado.