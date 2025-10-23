Unión de Uniones cree que la estrategia de relevo en el campo tiene "buena voluntad" pero "sin calado real"

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha considerado en un comunicado que la nueva estrategia de relevo generacional presentada por la Comisión Europea para el campo es más "una confirmación de un problema sobradamente conocido" que "un avance real en su solución".

Asimismo, la organización ha criticado que el documento no tenga financiación propia y que no venga enmarcada en una PAC y unas políticas de mercado y de relaciones comerciales que "dignifiquen" las rentas del agricultor y ganadero profesional.

En concreto, para Unión de Uniones esto supone "reconocer la magnitud política del grave problema demográfico que atraviesa el campo europeo y determinar un objetivo deseable de relevo generacional en 2040".

De hecho, la Comisión ha pedido a los Estados miembros destinar al menos un 6% del gasto agrícola a la incorporación de jóvenes, pero no dota a su estrategia de recursos adicionales fuera de la PAC actual o futura.

Además, la entidad ha asegurado que los jóvenes lo que ven es que los agricultores y ganaderos siguen teniendo un nivel de rentas un 35% inferior a la media del resto de ciudadanos.

A su vez, la organización ha reclamado al Gobierno "ponerse las pilas" y revisar la estrategia de relevo generacional de 2022, que "está pasando con más pena que gloria", ante la nueva comunicación de la Comisión Europea.

Unión de Uniones ha recordado que la Comisión deja "casi todo en manos de los Estados miembros" y pide al MAPA que convoque al sector para actualizar su estrategia e implicar a otros ministerios con competencias agrarias.

"Aquí lo que se necesita es un pacto de estado frente a la emergencia demográfica en el campo", ha reclamado la organización, que advierte de que, sin medidas reales, el campo español y europeo "envejecerán hasta su muerte".