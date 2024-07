Cuartango ilumina el arte y la vida

Creado: Actualizado:

Hay libros cuya lectura nos reconforta, nos consuela y nos produce una impresión tan placentera que al finalizar su lectura sentimos una profunda sensación de orfandad, vacío y tristeza. Es el caso del espléndido libro del periodista y escritor Pedro G. Cuartango (Miranda de Ebro, 1955), titulado certeramente 'Iluminaciones', y publicado por la editorial Círculo de Tiza.

A lo largo de 415 páginas, que en absoluto se hacen densas ni tediosas, Cuartango hace gala de una prosa elegante, impecable y seductora, además de profundamente reflexiva y cargada de hondura, en la que desarrolla un entusiasta alegato en favor de la lectura y logra transmitirnos su pasión, su fascinación y su amor por los libros, que no es otro que su amor por la cultura con mayúsculas. El periodista mirandés aporta sensibilidad, emoción, belleza y sabiduría a una narración que se hace tan estimulante como conmovedora ante la mediocridad y la banalidad que anidan en buena parte de la literatura actual.

'Iluminaciones' nos reconcilia con la buena literatura y nos traslada, gracias al poder sanador de los libros, a lugares donde no cabe la opacidad de las sombras, la oscuridad de una realidad no pocas veces inquietante y descorazonadora. Cuartango es un intelectual lúcido, un analista sabio y un humanista ilustrado que posee una vasta y envidiable erudición como demuestra en este libro que destila tanto magnetismo como contagiosa fascinación bibliófila.

'Iluminaciones' es una guía, un manual de obras referenciales (de música, cine, filosofía, pintura y literatura) que han configurado el imaginario literario, también vital y sentimental de Cuartango; obras que reafirman la belleza y los atributos de nuestra condición humana, nuestros espíritus y nuestras propias vidas, en definitiva. «He querido transmitir los libros, los cuadros, la música, la arquitectura y el arte que no sólo me han producido deleite y satisfacción, sino que también han dejado huella en mi interior», confiesa el reputado periodista y escritor, también prestigioso columnista y reconocido cinéfilo. Así asistimos al desfile razonado de autores canónicos en sus respectivos campos artísticos: Camus, Montaigne, Nietzsche, Hegel, Van Gogh, Velázquez, Hopper, Rembrandt, Balzac, Stendhal, Pessoa, Faulkner, T. S. Eliot, Proust, Dostoievski, Hitchcock, Billy Wilder, Bach, Aretha Franklin, Charlie Parker o The Beatles, entre otros.

Si bien en el prólogo del libro el autor manifiesta cierto tono de descreimiento y desencanto sobre el actual hábito de la lectura en unos tiempos marcados por la frivolidad y el sectarismo reinantes, Cuartango nos sumerge en las aguas transparentes y lúcidas de la razón y la sabiduría para transmitirnos el placer de la lectura y su declarada devoción por los escritores, pensadores e intelectuales de renombre internacional que han contribuido con su talento al progreso y desarrollo de la humanidad. Gracias a esos inigualables instantes de iluminación creadora podemos gozar de los momentos de incomparable belleza que aporta la luz del arte frente a la espesa y oscura niebla de la vacuidad que esparce sus pavesas de mediocridad, hojarasca o barbarie.