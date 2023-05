Ayala apoyará la ampliación de la Escuela de Pilotos a escuela de mecánicos de aviones

Marta Casado Burgos

Potenciar los recursos de la ciudad. Es el objetivo que Cristina Ayala y su equipo tienen en mente desarrollar si llegan a la Alcaldía de Burgos. Entre los muchos temas a desarrollar en la ciudad, que consideran víctima de la "paralización del sanchismo burgalés" en palabras del portavoz del PP en el Senado y que fue alcalde de Vitoria, Javier Maroto. En la revitalización del Aeropuerto de Burgos, Cristina Ayala plantea dos escalones para que deje de ser una de las paradas de transporte aéreo sin vuelos regulares del país.

La candidata del PP a la alcaldía de Burgos apuesta por "potenciar lo que ya funciona y luego ya ver la posibilidad de recuperar vuelos regulares". Ayala se refiere al apoyo que ya ha expresado el responsable de la Escuela de Pilotos FlyBy School. "Hay un proyecto que nos ha trasladado el CEO de la Escuela de Pilotos para ampliar y crecer su sede en Burgos con una Escuela de Mecánicos de Avión, nosotros ofreceríamos la ayuda que están buscando", añadió. Desde el PP consideran que "en el entorno del Ayuntamiento no les han dado esa oportunidad".

Una vez ese proyecto, que impulsa la actividad a día de hoy del Aeropuerto de Villafría, Ayala se lanzaría a la búsqueda de acuerdos con compañías para vuelos regulares. "Ya veremos, una vez que se ha apuntalado lo que funciona, qué puede pasar con los vuelos de veranos, el hecho de un aeropuerto que funciona puede ser un efecto tractor que plantee otras posibilidades". Recuerda Ayala que Villafría ha dejado de tener vuelos regulaes en esta legislatura. Hubo un principio de acuerdo con grandes operadores pero "fue el vicealcalde actual y el alcalde de hoy quienes dijeron que no y ha sido incapaces de retomar vuelos desde Burgos en toda la legislatura, queda claro que Burgos se está quedando atrás", puntualizó.

El portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, es el primer ex alcalde que muestra en Burgos su experiencia en la administración local. Un proyecto de "conocer aquello que ha funcionado en otras ciudades y que podemos aprender y aplicar aquí", expuso Ayala. El primero en participar fue alcalde de Vitoria cuando la capital vasca, cuyo aeropuerto opera al 100% en mercancías y pasajeros, fue nombrada Green Capital por la Unión Europea o se situó en los primeros puestos de transparencia.

Maroto mostró su apoyo a Ayala, una "candidata especial, con muchas ganas, un buen equipo y con ganas, Burgos necesita alguien al timón que ponga en marcha el motor de oportunidades porque Ayala quiere sacar a Burgos de la parálisis del sanchismo burgalés", añadió en clave electoral. Señaló también el interés por "aprender para explorar oportunidades compartidas".

En un encuentro con los medios, previo a la reunión con afiliados y miembros del equipo de Cristina Ayala, Maroto defendió el papel de los consistorios en el "medioambiente bien entendido ese que mira además de las zonas verdes, la contaminación acústica, lumínica, la calidad del agua, la cohesión social, es un sistema muy amplio que ya la Unión europea entendió que sólo puede ir de la mano de las administraciones locales". En ese marco se constituyó el premio Green Capital que tras ganarlo Estocolmo y Hamburgo recayó en la ciudad de Vitoria con Maroto como alcalde.

En materia de Medio Ambiente, Ayala reiteró sus propuestas además de la crítica realizada hace unos días por el PP en el Ayuntamiento de Burgos a propósito del abandono del cinturón verde. "Además de críticas, como la degradación del cinturón verde, también hay propuestas como la recuperación de 26 hectáreas de zonas verdes en Villafría, lo que queremos convertir en un nuevo Fuentes Blancas", propuso.

Burgos "suspenso en transparencia"

Por otro lado, el que fuera alcalde de Vitoria expuso que mejorar en trasparencia es más una cuestión de proponérselo que de un esfuerzo añadido o un gran presupuesto. "Se trata de cumplir una serie de criterios que están publicados en Intra que para eso solo hace falta un alcalde que crea en la transparencia como un valor democrático", expuso Maroto. Expuso que la candidata popular "está convencida de la trasparencias e la cree, es algo que ha adquirido desde hace tiempo y si no se cumple es que hay un gobierno que no se cree la trasparencia, que vive en una pasividad y letanía con la que Burgos no crece".

Ayala expuso que existen 165 indicadores y en el índice Intra Burgos ocupa el puesto 44 de las 50 capitales de provincia analizadas. Una posición por la que Ayala concluye que "Burgos suspende en transparencia" y para aprobar considera que "solo hace falta nuevos procesos, publicitar lo que uno hace pero cuando no se ha ce nada no hay nada que contar, al final sólo hace falta una voluntad política que el actual equipo de Gobierno no tiene". Por ello la consigna del PP de Burgos es aprender de las experiencias de capitales con alcaldías populares de éxito y aplicar esos modelos a Burgos para recuperar "lo perdido en estos cuatro años".