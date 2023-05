Las peluqueras entran en campaña, 'hasta el moño' de promesas electorales

LAURA MUÑOZ BURGOS



La Plaza Mayor de Burgos fue el escenario de la concentración estática de peluqueras, centros de estética y barbería que reclaman la reducción del IVA al 10%, que les corresponde al ser sectores de servicios esenciales. Los asistentes, vestidos de negro para visibilizar lo oscuro que viven el presente y lo mal que se prevé el futuro «si las cosas no cambian», llenaron de música la plaza.

Amelia Porras es una peluquera que sufre esta situación y una de las representantes de la concentración que expone haber reclamado algo que «les pertenece»: «No estamos pidiendo ningún favor, limosnas ni ayudas», argumenta. «Queremos que se nos devuelva el IVA al 10% como sector esencial que somos».

La peluquera comenta que este ha sido «el toque de atención más ruidoso» que han llevado a cabo «jamás». Además, son muchas las medidas que dichos sectores están llevando a cabo para reivindicar la injusticia que, a su juicio, están sufriendo. «Llevamos 10 años manifestándonos y 3 años con la plataforma ‘Creer’».

Este es un espacio que acoge a todo el conjunto de profesionales del sector para generar apoyo común y está apoyado por varias patronales y asociaciones para «reivindicar el porcentaje de IVA que les corresponde», expone Amelia Porras.

Peluqueros, esteticistas y barberos protestaron n la Plaza Mayor frente al Ayuntamiento de Burgos

Los centros de estética, las barberías y las peluquerías no aguantan más esta situación. La peluquera Amelia Porras destaca que llevan demasiados años sufriendo pérdidas, ya que, a pesar del encarecimiento de los costes, ellos no le han cambiado el precio al cliente. «Se ha subido todo muchísimo y nosotros no hemos encarecido los precios de nuestros servicios», argumenta.

Amelia empezó a trabajar a los 16 años y no había visto una cosa igual a lo que lleva sucediendo durante tanto tiempo. Según comenta, cuando ella comenzó en el sector «eran tiempos muy buenos». De ahí que ella fuera escalando puestos, trabajara en diferentes peluquerías e incluso decidiera abrir su propio establecimiento.

Con la llegada de la crisis se vio en la obligación de hacer una primera reducción de plantilla, y finalmente, por la Covid-19 y la subida de los precios, tuvo que tomar medidas más drásticas, reconoce. «Las citas tenían que ser más espaciadas porque la gente tenía miedo de enfermar, tuvimos que invertir dinero en productos individualizados y se redujo muchísimo el volumen de trabajo», comenta angustiada.

En este orden de cosas, «la gente aprendió a apañárselas solos, en casa. Y si a todo esto le sumamos el aumento de los costes, cambios en el IRPF, el IVA, el encarecimiento de la luz, la Seguridad Social… es un ‘suma y sigue’», expone la portavoz del gremio.

Además, parece que en tiempo de elecciones la política no parece ayudar. Según la representante de la concentración, están «aburridos de quejarse ante cualquier partido político». Según Amelia Porres tienen el apoyo de la oposición pero nunca del partido que gobierna. «El PSOE nos apoyó durante mucho tiempo y ahora que está en el poder parece que se le ha olvidado que estamos aquí», dice indignada.

En los últimos años y a nivel nacional, una de cada tres peluquerías ha disminuido su plantilla debido a la imposibilidad de cubrir si quiera los gastos que supone un trabajador y cada día cierra uno de cada diez establecimientos de este sector.