Podemos- IU- Alianza Verde se da el batacazo y sale del Ayuntamiento de Burgos

Virginia Martín Burgos

Caída estrepitosa. La coalición conformada por Podemos Burgos, Izquierda Unidad y Alianza Verde se queda sin concejales en el Ayuntamiento de Burgos después de que los votantes burgaleses les hayan dejado sin representación en la Corporación municipal.

Al menos por ahora. Y es que la coalición lograba 4.196 votos, un 4.95%, lo que le deja a media décima porcentual de hacerse con un sillón en el salón de pleno del Ayuntamiento de Burgos. Precisamente en este sentido, la portavoz de la formación, Marga Arroyo, señala que «acudiremos al recuento» y recordaba, además, que «hay que esperar al conteo del voto por correo» para «saber si definitivamente nos quedamos fuera de la corporación».

En cualquier caso, Arroyo reconocía tras los resultados electorales que «ni mucho menos son los esperados» y que «es el momento de digerirlo y analizar qué es lo que ha pasado para recomponernos». Apuntaba a este tenor que «debemos respetar el resultado que ha salido y por lo tanto la decisión que han tomado los burgaleses».

El análisis «se hará despacio y con tranquilidad», pero Arroyo cree que esa falta de apoyo ha podido deberse a «múltiples factores». Entre ellos que «hay mucha gente que se ha quedado en casa y no ha ido a votar», que «se ha votado en clave nacional» o «el desapego a la política».

Al mismo tiempo, la candidata de la coalición afirmaba que «la militancia lo ha dado todo y ha habido mucha ilusión». Apuntó además que «la tristeza de la coalición no responde a entrar o dejar de entrar en la corporación» si no a que «tendremos un gobierno de ultraderecha en Burgos» y a que «Vox además tendrá un cierto peso en el Gobierno, lo que supondrá un claro retroceso para la ciudad».

Futuro

De cara a su futuro, Arroyo no aclaró si seguirá al frente de la coalición y aseveró que «serán las bases quienes decidan que quieren que haga». Apuntó, eso sí, que «seguiré dedicándome a mi trabajo» a la vez que «continuaré colaborando desde las bases para que este resultado no se repita en las próximas elecciones o no al mensos en las generales».