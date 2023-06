Natalia Escribano Burgos

Han pasado las elecciones municipales y Daniel de la Rosa, con 12 concejales, se mantiene en el escenario de luchar por la Alcaldía de Burgos. Se siente legitimado por las urnas, si bien no esconde que otra realidad es posible: un pacto entre PP y Vox, ambos en coalición, que condene al PSOE a una oposición con escaso margen de maniobra.

En esta entrevista, el alcalde en funciones analiza todas las posibilidades. Y ofrece a Cristina Ayala el cogobierno de la ciudad, pactando, con el PSOE en la Alcaldía, las decisiones que condicionarán el futuro de la ciudad en los próximos años. Todavía espera, hasta el 17 de junio cuando se celebrará el pleno de constitución del Ayuntamiento, que el PP no se eche en los brazos de Vox.

Pregunta.- ¿Sigue pensando, igual que el domingo, que presentará su candidatura a ser alcalde en el pleno de constitución el próximo 17 de junio?

Respuesta.- Sí, sin duda, por responsabilidad. Es que el Partido Socialista ha ganado las elecciones. Las ha ganado con un resultado histórico a efectos de la representatividad institucional que vamos a tener en el próximo mandato. Nunca antes el Partido Socialista había estado representado en este Ayuntamiento, en toda la democracia, con 12 concejales. Ya hubo un muy buen resultado el año pasado, a efectos también de ese porcentaje de votos que más o menos hemos sostenido. Es verdad que ha caído un poco la participación y eso también ha afectado también al resultado del número de votos globales. Pero a efectos de las representaciones institucionales, un resultado excepcional, pero insuficiente.

P.- Esperaba llegar a 12 concejales, pero contaba con Podemos en esa ecuación para mantener la alcaldía?

R.- Sí, así es. Todo después de un análisis tiene una explicación. Es verdad que la izquierda, el voto progresista, no se ha movilizado. Y sí que lo ha hecho el voto más conservador. El Partido Popular ha vuelto a recuperar terreno. No está en su mejor momento histórico, eso es evidente. Ha tenido mayorías absolutas con 15 concejales, con 16, incluso Peña llegó a tener 17 corporativos.

El Partido Popular está en 11. Es verdad que la derecha se ha movilizado sobre todo porque creo que ha sido motivada por ese escenario nacional más que por otra cosa. Y no obstante, nosotros hemos mantenido bien el tipo.

¿Qué ocurre con Podemos? Yo creo que a Podemos se le ha castigado. El votante a la izquierda del Partido Socialista, primero, no ha entendido muy bien el rol que ha hecho en el Ayuntamiento de Burgos, siendo casi tan duro más a veces que el propio PP. Y dos, es verdad que ha habido muchos errores por parte de Podemos en la coalición de gobierno del Consejo de Ministros en el Gobierno de España.

Todo lo que nos ha pasado en los últimos 12 meses, que ha sido objeto de crítica y de rectificación, ha venido por parte de ministros de Podemos. Y me refiero, por ejemplo, a la ley del solo sí es sí, que aquí nosotros advertimos apoyando una moción del PP, que había que rectificar, tal como hizo el Partido Socialista, por suerte. Pero claro que pasa factura y eso ha influido.

P.- ¿Cree que al final los burgaleses votaron en clave nacional?

R.- Votaron en clave nacional y no votaron en clave nacional. Me explico, quiero dejar muy claro que asumo toda la responsabilidad del resultado para bien o para mal. Me parece muy injusto el que ahora aquellos que, bien ganando las elecciones y con un buen resultado, no tengamos la alcaldía, achaquemos que la culpa ha sido de Sánchez o de cualquier otro tipo de factor.

Evidentemente, en cualquier tipo de elección y en unas elecciones locales, en una ciudad como Burgos, claro que influye el escenario nacional. ¿Hasta qué punto? No lo sé.

Estoy convencido de que habrá gente que haya votado en clave local y habrá gente que no. Por lo tanto, como no lo sabemos, es mejor que cada uno en su escenario, en su responsabilidad, yo soy el secretario general de la agrupación socialista de Burgos y soy el candidato a la Alcaldía, por lo tanto, si se trata de unas elecciones municipales, para bien, por ejemplo, los 12 concejales, y para mal, el no tener la garantía, es más bien tener muchas dificultades para conservar la alcaldía, lo asumo en primera persona.

P.- ¿Cambiaría algo de la campaña sabiendo lo que sabe ahora?

R.- De mi campaña no. Fui consciente de que había que compaginar dos cosas, sobre todo, explicar a la gente lo que hemos hecho estos últimos cuatro años, qué es lo que vamos a hacer y poner frente al espejo qué es lo que ha representado el PP en esta ciudad, sobre todo estos últimos cuatro años como oposición y qué es lo que quiere representar con la candidatura que había presentado en los próximos cuatro. A eso me he dedicado en todos mis mítines, en todos mis encuentros con vecinos, en las entrevistas, en los debates, a esos cuatro argumentos.

Es verdad que a mí me ha sorprendido la agresividad, el tono y, por supuesto, la indecencia de la campaña que ha hecho el PP. Yo nunca había visto una campaña tan agresiva. Insultos, vandalización del mobiliario urbano, con las pegatinas famosas... Y es cierto que se han colado mensajes que nada tienen que ver con el ayuntamiento como ETA, Bildu... En fin.

P.- Pensaba lograr 12 concejales, algo histórico como usted reconoce, y no formar gobierno... ¿Cómo se asume?

R.- Con cierta decepción por tener el mejor resultado a efectos de la representación institucional que ha tenido nunca el PSOE y tener también la sensación de que podemos ser el grupo de la oposición más numeroso de la historia de este Ayuntamiento. Voy a intentar hasta el final explorar todas las posibilidades habidas y por haber para conservar el gobierno por parte del PSOE.

P.- ¿Cómo va a ser esa exploración?

R.- Haciendo algo que aquí funcionó hace ocho años, que no es ningún experimento y que es una fórmula que, además, yo creo que la ciudad agradece. Y que estoy convencido que el 95% de los votantes, quitando los votantes de Vox, todos los demás estarían satisfechos. Que es un gobierno del PSOE en minoría con un socio preferente que sea el PP. Y eso es lo que le ofrezco a la candidata Ayala.

Es exactamente lo mismo que ocurrió cuando Javier Lacalle era alcalde en su último mandato, no con 12 sino con 10 y con 9 concejales, después de que Fernando Gómez se quedara como no adscrito. Su socio preferente éramos nosotros desde la oposición. Lo puedo decir con ciencia porque yo era el portavoz del grupo socialista que firmé los acuerdos oportunos para que eso fuera posible.

Por lo tanto, ¿hay una alternativa real que pueda generar garantías de estabilidad y muchísima capacidad de gobierno en los próximos cuatro años y 90 minutos? Sí, la mejor. La unión entre el principal grupo en número de concejales que es el PSOE en el gobierno y el principal grupo en número de concejales de la oposición que es el PP. Aislando evidentemente a Vox de las decisiones del gobierno. Me gustaría que el PP hiciera ese otro tipo de oposición, la oposición responsable, útil, exigente y crítica como hicimos nosotros con el señor Lacalle.

P.- Cristina Ayala no está en esa sintonía, lo reconoció el otro día en la entrevista que publicaba este periódico este jueves...

R.- Pues me extraña... Lo digo con cierta ironía. Ella dijo textualmente, en varios medios de comunicación: «Yo me comprometo aquí contigo a que si no gano las elecciones no gobernaré». Es que está grabado. Veo que la palabra de la candidata Ayala no tiene valor.

Todo el mundo puede cambiar de opinión. Tiene todo el derecho. No niego que exista legalmente la posibilidad de que conforme una mayoría alternativa a la del Partido Socialista, suficiente para gobernar que sería de la mano de Vox, claro.

Así es nuestro sistema democrático y es que hay que respetar las reglas del juego. Por lo tanto, esa es una opción. Pero es que yo no le trasladé que comprometiera eso, lo hizo ella sola. Y yo se lo acepté. Hay declaraciones mías aceptando esa propuesta.

Si yo hubiera estado en el escenario contrario, si hubiéramos perdido las elecciones o estuviéramos en el mismo número de concejales, pero con el PSOE con menos apoyos, le estaría ofreciendo los votos del Partido Socialista para la investidura para que no pactara con Vox. Para que gobernara ella en minoría y el Partido Socialista se convirtiera en socio preferente con acuerdos para los presupuestos, para las ordenanzas, como ya hicimos con Lacalle.

P.- Ayala plantea un acuerdo nacional para que gobierne la lista más votada entre Sánchez y Feijóo. ¿Lo ve viable en estos momentos con el escenario preelectoral para julio?

R.- Es que eso lo dice ahora. Ha reculado, al principio no se refirió a un pacto nacional, hablaba en clave local, personal, y esas declaraciones existen. Y ha cambiado de opinión, pensando que no vaya a ser que no gane, como ha pasado.

Y si ahora habla en clave nacional, tampoco me lo creo. Me parece bien que se debata esta posibilidad en conjunto para todo el país, ¿pero que credibilidad tiene?

P.- ¿Teme que los acuerdos sobre la futura corporación se firmen en Madrid?

R.- Esta película ya me la conozco porque pasó hace cuatro años. Desde Génova van a pastelear los ayuntamientos y las comunidades autónomas de media España. Desde Madrid se va a volver a decidir el futuro de nuestra ciudad, de nuestro ayuntamiento. En este caso, cambia la ficha ya no es Ciudadanos, ahora es Vox.

Vox es el que va a condicionar los gobiernos, si van por esa vía, en muchos ayuntamientos, entre ellos Burgos. ¿Qué va a pedir Vox? ¿La alcaldía, la vicealcaldía, cuatro concejalías...? Señora Ayala, ya tiene una alternativa, la que le estoy ofreciendo. Cogobierne conmigo desde la oposición.

P.- La aspirante del PP cree que los burgaleses han mandatado un gobierno entre PP y Vox, por tanto, ningunea el resultado electoral del PSOE, ¿Cuál es su lectura más en frío?

R.- Es una interpretación, pero hay muchas más. Los burgaleses han mandatado algo que es objetivo que es que hay una formación política que ha ganado las elecciones: el Partido Socialista. Es cierto que tenemos una mayoría que es insuficiente y que el siguiente partido más votado es el PP y hay una tercera opción que es minoritaria, la de Vox.

Hoy en día, si no hay acuerdo, lo que han dicho las urnas es que gobierne la lista más votada. Hay una lectura paralela en la que cabe la posibilidad, porque en nuestra legislación se permite, que conformen una mayoría alternativa entre PP y Vox, pero me pregunto si el PP se siente cómodo con un Gobierno con Vox.

Les veo con dudas. Les da como vergüenza. Como que no quieren esa foto. Como que no quieren que los concejales de Vox gobiernen con ellos, que solo quieren que les voten. Si tanta vergüenza les da que pacten conmigo.

P.- ¿Piensa que el que más reparos ha tenido de que se dé ese escenario ha sido Feijóo desde que se convirtió en presidente del PP?

R.- Sí, sí. Es curioso que aquí estén casi decididos a echarse las manos de Vox cuando su presidente está diciendo que no quiere saber nada con ellos.

P.- En caso de que consiga mantener la Alcaldía... ¿Teme un gobierno en minoría con PP y Vox al otro lado?

R.- También empezamos a gobernar en minoría en 2019, con una amenaza de moción de censura, desde el primer día. Yo lo que voy a intentar si consigo revalidar como alcalde es una política basada en el diálogo, el talante, el consenso y el acuerdo. Lo inteligente es hacer lo que hicimos nosotros en la oposición hace ocho años, que es lo mismo que voy a intentar hacer con el PP. Ofrecer que haga una política útil desde la oposición. Si se sienten tan incómodos de entrar al gobierno conmigo, esa opción de entrada no tiene por qué ser necesaria. Si se sienten más cómodos pueden hacer una oposición crítica. Puede funcionar porque de hecho ya lo ha hecho y sería un gobierno muy estable con 12 y 11 concejales respectivamente.

P.- Cristina Ayala ha afirmado recientemente, en una entrevista publicada este jueves en este periódico, que un Gobierno en minoría del PSOE es condenar a la ciudad a la paralización.

R.- O sea, que ella piensa que cuando gobernó Javier Lacalle en minoría con 9 o 10 ediles, la ciudad estuvo condenada a la paralización, pues mire, le enmiendo la mayor. Fue un mandato productivo, gracias al PSOE, aquel mantra que acuñamos entonces. El PSOE supo leer el escenario institucional y estuvo a la altura.

Es que Ayala no conoce este ayuntamiento, no conoce lo que ha pasado aquí. Lleva 15 años fuera, pero le puede preguntar a Javier Lacalle.

P.- Ángel Olivares (PSOE) sí vivió la dureza de un Gobierno en minoría cuando se rompió el tripartito... En aquellos años (1999-2003) no gobernó la lista más votada que fue la del PP.

R.- Yo estoy promoviendo, con toda la responsabilidad del mundo, que no suceda eso. Es que yo quiero que el Partido Popular se comprometa a que va a saber ejercer una posición crítica, exigente, pero también útil y responsable. No lo que le pasó al señor Olivares hace 20 años. Cada mandato es un mundo, hay unas circunstancias. Pero tenemos un ejemplo más cercano: año 2016 primer acuerdo con el PP para aprobar el presupuesto y, a partir de ahí todo el mandato.

P.- Si hay acuerdo de coalición PP-Vox , el PSOE tendrá un estrecho margen de maniobra en la oposición.

R.- Así es. Si no nos dejan tener la capacidad de poder ser útiles a la ciudad porque se empeñan en gobernar juntos, ante todo y frente a todo, pues haremos oposición. Si no hacen eso, si están en el escenario de gobernar, pero no llegan a acuerdos con Vox, pues quién sabe, ojalá y tengamos una mayor capacidad de demostrar esa utilidad.

A ver si en este país, por una sola vez en la historia, la derecha, en este caso el PP, ante una situación de este tipo, está la altura. Lo digo porque siempre nos ha tocado a los socialistas hacer este tipo de gestos, también a nivel nacional. Nadie recuerda cómo llegó Rajoy al Gobierno, el PSOE se abstuvo. Sánchez tuvo que repetir hasta dos veces las elecciones porque no hubo esa complicidad. El PP estaba en el papel de que se hunda España, antes de tener yo un gesto de responsabilidad para que gobierne el PSOE en minoría.

P.- No ha empezado el mandato y las espadas están en lo alto a cuenta de la modificación presupuestaria...

R.- Podíamos haber forzado un pleno, como ha hecho la Diputación, que este viernes celebraba un pleno para modificar inicialmente el presupuesto, pero no lo voy a hacer. En Aranda también aprobaron el presupuesto el 12 de mayo.

Aquí lo único que he pedido al PP es su aval, su permiso para materializar definitivamente esa modificación. De no haber tenido alegaciones, la única que hay es la de la señora Blasco, se hubiera aprobado automáticamente. Aquí la señora Blasco poniendo palos en las ruedas hasta el último momento.

Soy consciente de que la gobernabilidad está en entredicho y que tienen ellos la responsabilidad, bien desde la oposición útil que yo les ofrezco, bien al frente de un nuevo gobierno, de decidir sobre los créditos y los presupuestos de este ayuntamiento. No voy a forzar con Ciudadanos, que han desaparecido del sistema institucional, una modificación definitiva. Creo que eso dice mucho de la decencia que tenemos los socialistas en este momento.

P.- ¿Qué consecuencias tendría no aprobar esa modificación presupuestaria en estos momentos?

R.- Los habilitados nacionales tienen que informar primero la alegación, pero más allá de eso si no hay oposición rotunda del secretario, que todavía no se ha opuesto por escrito, si no hay problema hago el pleno, pero no lo voy a hacer en contra del PP.

Tiene mil consecuencias. Como, por ejemplo, subvenciones directas, que ha dado la Junta de Castilla y León a distintas inversiones, se caen. Son dos millones de euros que la ciudad perdería en las obras, por ejemplo, de la glorieta Jorge Luis Borges y en obras en Villalonquéjar. Se cae también la campaña de bonos al consumo y hay programas de gasto vinculados a convenios con colectivos que se han mejorado que caen. Ya les he oído decir que ellos harán otra, pero cuándo, no conocen la casa. Si aquí tardamos seis meses en sacar adelante una modificación y no te digo en ejecutarla. Si no aprovechan la que hay ahora no van a tener la suya hasta mínimo octubre... ¿Cuándo la van a ejecutar? Eso va a pasar.

Yo les ofrezco que se lo piensen y y pase lo que pase en la investidura, por lo menos que lo lleven en julio, ya desde un Gobierno del PP. El voto del PSOE le tendrían, porque es nuestra, pero la tienen que llevar pronto.

P.- El PP ha puesto en duda que el Gobierno en funciones tenga competencias para sacar adelante esa modificación. Aclárenos

R.- Los habilitados nacionales dieron opiniones respecto a la oportunidad o no de poder hacerlo. Y también advirtieron que hay una alegación que queda por responder. Eso es cierto. Pero yo ya dije, señora Ballesteros, si ustedes la quieren llevar, nosotros la llevamos. Ningún problema. Aquí si no arriesgas y sacas esto adelante no haces nada. Si es que tenemos el precedente en la Diputación.

P.- ¿Por qué no intentó llegar a un acuerdo con el PP antes de su aprobación inicial en abril...?

R.- Tenía claro primero que podíamos gobernar y evidentemente tener la capacidad de hacerlo sin tener que la tutela del Partido Popular. Y en todo caso, jamás esperaba que el Partido Popular me dijera que no. El nuevo PP el de Cristina Ayala, no el de Carolina Blasco, porque con Blasco no teníamos nada que hacer.

Blasco lideró la oposición más desleal con la ciudad, pero esperaba que la señora Ayala tuviera otro tipo de criterio.

P.- De perder definitivamente las opciones de Gobierno, ¿cuáles son los proyectos o inversiones que más lamentaría que el PP no desarrollase?

R.- Ya durante la campaña me quedé sorprendido de que de no gobernar nosotros y de llegar PP y Vox no van a querer tirar para adelante con el plan de vivienda. Lo dijo el señor Manso. El primer plan de vivienda de la historia de este ayuntamiento, un instrumento de proyección a 20 años vista que desarrolla de manera integral las políticas de promoción de viviendas, la rehabilitación de zonas degradadas, la capacidad de este ayuntamiento de poder facilitar también gestión a los ciudadanos en materia de vivienda. Curiosamente se aprobó en pleno por unanimidad y ahora al PP no le vale. No me quiero anticipar con más temores, todo está condicionado a lo que pase el 17 de junio, pero este es un ejemplo.

P.- Si el próximo equipo de Gobierno lo preside Ayala. ¿Qué pediría que no toque de lo que está por desarrollarse?

R.- Todo. Me pregunto si van a cargarse el Mercado Norte o la segunda fase del plan de regeneración de Gamonal, si no van a hacer el aparcamiento disuasorio del Silo o la calle Vitoria, cuyo proyecto está a punto de aprobarse.

Yo espero tener todavía alguna opción del gobierno, pero me temo que ante la determinación nuestra esto no sale adelante.

P.- ¿Qué opina de la convocatoria de las elecciones generales para el 23 de julio?

R.- A mí me sorprendió inicialmente, pero Pedro Sánchez no tenía otro remedio. Si no lo hace, ahora estaríamos viendo a toda la derecha diciendo que es un okupa, que después del resultado que ha tenido en España en general, que ha sido un mal resultado como he reconocido antes en términos generales, que tenía que asumir su responsabilidad. Si no convoca le estarían machacando por lo contrario.

No le queda otro remedio si su socio de gobierno, Podemos, que lo ha puesto tan difícil en el último año, ha desaparecido prácticamente de todas las instituciones. Iba a ser una travesía dura hasta diciembre con Podemos como socio en esas condiciones.

P.- ¿De qué está más satisfecho de la gestión de estos cuatro años?

R.- En estas circunstancias con lo que me quedo, pase lo que pase el día 17, es el reconocimiento que me llevo de la gente. Me siguen parando y me comentan los resultados y no hemos sacado un mal resultado en las elecciones y, por tanto, la cabeza alta, porque la ciudadanía de Burgos nos ha cogido aprecio. Nos ha respaldado, nos ha dado dos victorias electorales consecutivas que era inédito, jamás el PSOE había ganado dos elecciones consecutivas. Bueno, no había ganado ni siquiera una, hasta el 2019.

Creo que la ciudad ha cambiado. Pase lo que pase, o viene otra vez el PP, o viene el PSOE, esto ya ha dejado de ser un bastión del Partido Popular, de sus mayorías absolutas de manera reiterada todos los años 80 y 90. Ahora hay alternancia.

P.- También pondrá en valor el resultado en Gamonal...

R.- Es que el barrio no falla. Lo que más me gusta de Gamonal y Capiscol es que han dicho, dejaos de bobadas con esto de las peatonalizaciones. Habrá opiniones para todos los gustos, pero también es un apoyo a este tipo de actuaciones. El Partido Socialista ha obtenido más votos en Gamonal y Capiscol que el resto juntos, que PP, Vox y Podemos juntos. Ya está todo dicho. El debate cerrado.

P.- Antes de las elecciones ya dijo que de pasar a la oposición va a seguir comprometido con el grupo municipal socialista...

R.- Sí, por supuesto. Aunque cuatro años dan para mucho, son largos, pero lo que nunca haría es compatibilizar a la vez ser diputado, procurador, senador con ser alcalde. Eso nunca.

P.- También es cierto que las listas a diputados y senadores tienen que renovarse en estas semanas...

R.- A día de hoy no hay ninguna conversación ni nadie me ha pedido ser senador o diputado... Yo solo pienso en ser alcalde.

P.- Ha sacado un buen resultado electoral y sería una forma de compensar a esos alcaldes que se pueden quedar sin responsabilidad por un pacto entre PP y Vox...

R.- Igual me llama Pedro Sánchez para que vaya al Congreso (dice entre bromas). Sería un buen gesto del presidente dar esa opción y creo que habrá gente que lo piense y lo haga y otros que no. A mí lo que no me parece bien es ser alcalde y senador o alcalde y diputado porque el compromiso con tu ciudad debe ser al 100%.