El coste del Mercado Norte podría rondar 30 millones frente a los 17 que decía el pliego

«El mayor problema en materia de infraestructuras que tenemos es el Mercado Norte». Son las palabras de la portavoz del equipo de Gobierno, Andrea Ballesteros, que explicaba tras reunirse con varios de sus compañeros, el concejal de Comercio y el vicealcalde, por parte de Vox, y el concejal de Infraestructuras y la alcaldesa, Cristina Ayala, por parte del PP.

Todos ellos estuvieron con técnicos de Comercio quienes les trasladaron la situación del proyecto y la evolución de las obras del mercado provisional en la plaza de España.

Una de las principales cuestiones tiene que ver con el previsible aumento del coste previsto en el pliego, que llegó a aprobar el anterior equipo del Gobierno de PSOE y Ciudadanos. Unas condiciones que nunca se licitaron porque hacia falta el visto bueno de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), que interviene en casos de concesiones de obra pública, y ha archivado el expediente porque «no se cuenta con la información necesaria» para emitir una conclusión que evalúe la viabilidad del proyecto.

Ya el PP, en el anterior mandato, avisó de la necesidad de revisar los costes puesto que el proyecto se redactó entre los años 2019 y 2020, sin embargo no se atendió esta advertencia y en el pliego se hablaba de 17 millones de euros.

Tras reunirse con los técnicos, la alcaldesa, Cristina Ayala, comentaba que ahora es previsible que el coste de la demolición y la obra nueva esté más cerca de los 30 millones que de los 20 y, por tanto, indicaba que aquel pliego que aprobó el PSOE se ha quedado obsoleto. De esta manera, todo apunta a que será necesario iniciar la tramitación desde el principio y elegir cómo sacar adelante esta dotación.

Por su parte, la portavoz municipal indicaba que la primera decisión que han tomado tras hablar con los responsables técnicos de Comercio es reunirse con los concesionarios del Mercado Norte. Y las siguientes y más prioritarias son tomar decisiones sobre por dónde seguir en un proyecto que es prioritario también para este equipo de Gobierno.

Las obras del provisional siguen en marcha, de hecho están avanzadas, pero es muy probable que no sea necesario que se trasladen en septiembre como estaba previsto, puesto que se contaba con tener adjudicada la obra del mercado permanente antes de que acabase este mandato el pasado mayo. Esto no ha sucedido y, por tanto, no hay prisa porque podrían seguir usando el edificio de plaza España porque no hay ninguna demolición prevista en un plazo breve de tiempo.

«Es todo un desastre», indicaba Ballesteros, que recordaba que ya el propio Daniel de la Rosa, cuando ha llegado a la oposición ha reconocido «falta de diligencia» en la tramitación del expediente del Mercado Norte.

Ballesteros manifiesta que la ONE ha desistido de pronunciarse sobre el pliego del Mercado Norte ante la falta de documentación que requirió hasta en tres ocasiones al Ayuntamiento de Burgos. La popular indica que tampoco existe ningún acuerdo con el Gobierno central con la aportación comprometida para desarrollar la obra.