En pleno proceso creativo de su próximo disco, hicieron una parada en Burgos donde dejaron buen sabor de boca por su gran directo. De hecho, se cayeron del cartel del año pasado por problemas de salud de su vocalista y fueron sustituidos por Coins for Charon.

Una banda única que sorprendió a quienes no les seguían la pista. Un combo de metal sinfónico con pasajes power cuyo principal aliciente es la presencia de tres vocalistas con un registro completamente diferente.

Por demanda popular, los indios Girish and the Chronicles han vuelto a Burgos. Fueron los «grandes triunfadores» del festival Zurbarán Rock de 2022 pese a tocar a primera hora de la tarde.

Girish and the Chronicles en el Zurbarán Rock 2023L. G. L.

En 2022 dejaron alucinados a quienes tuvieron la oportunidad de verles en el Zurbarán Rock y con ganas a los que no. Aquí tienes un vídeo corto de parte de su actuación en del primer día del festival en Burgos.

Girish and the Chronicles en el Zurbarán Rock 2023L. G. L.

Girish and the Chronicles en el Zurbarán Rock 2023L. G. L.

Los GATC llegaron a Burgos después de actuar en una sala en Madrid y tienen otras dos citas más en España, Santander y Cangas do Morrazo, en esta escapada española de su tour europeo: Ride To Hell Tour ’23.

Girish and the Chronicles en el Zurbarán Rock 2023L. G. L.

Girish and the Chronicles en el Zurbarán Rock 2023L. G. L.

Girish and the Chronicles en el Zurbarán Rock 2023.L. G. L.

Girish and the Chronicles en el Zurbarán Rock 2023.L. G. L.

Girish and the Chronicles en el Zurbarán Rock 2023.L. G. L.

Girish and the Chronicles en el Zurbarán Rock 2023.L. G. L.

Girish and the Chronicles (GATC)

Hail to the Heroes (2022) es su último disco, y el tema homónimo via Frontiers Records.