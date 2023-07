Marta Casado Burgos

Una veintena de stands con productos de lo más variado y hasta una impresora 3D que elabora maquetas de todo tipo desde Goku y otros miembros del clan Bola de Dragón a las cartas, los principales protagonistas de series anime o los malos de siempre como Maléfica. Desde el punto de vista de aficionado, hasta editoriales e ilustradores profesiones. Desde familias buscando nuevos juegos de mesa a grandes expertos y profesionales de la creación de este tipo de entretenimiento alternativo que es mucho más que pasar el tiempo.

Estos y otros personajes, desde mayores a más pequeños, con o sin pelucas, se citaron en la XI Big Bang, Jornadas de Manga y Ocio Alternativo organizadas por la Asociación Acnil (Asociación Cultural por los Nuevos Intereses Lúdico). Donde, curiosamente, lo que más interés generaba durante la mañana fueron los juegos de mesa. Se organizaron torneos y exhibiciones donde se demostró su potencial, su tirón y su versatilidad.

«Después de la pandemia sí que es cierto que ha habido más boom de juegos de mesa La gente se ha acostumbrado, o ha cogido más afición a buscar esos hobbies dentro de casa Y cada vez más gente los empieza a conocer», explica una de las organizadoras del evento, Marina Lago.

Durante la mañana se desarrollaron concursos, y se prestaron los juegos de mesa. Para todos los públicos el Virus es el rey junto con Exploding Kittens que «entre chavales de siete a doce años son muy populares», explica Rubén del Pozo. Y entre los juegos de mesa top para más amyores Seven Wonders Duel, para dos, Unanimo. Entre las estrellas de los denominados Eurogames, más complicados, Wingspan aunque «es un poco más complicado pero a partir de doce o trece años puede jugarlo cualquiera».

Juegos de mesa que implican matemáticas, predicción, habilidad o memoria y que generan lazos familiares. «Hay juegos familiares, más sencillos, donde juegan hijos y padres que equiparan fuerzas, luego están juegos de dobles, o hasta de ocho personas o incluso algunos que se juegan en solitario», explica. Algunos creadores de juegos de mesa como Paco Gómez (¡Cobardes!, Fiesta de Regalos o Capitán Bacon) jugaron unas partidas y mostraron los secretos de este tipo de creaciones que implican mucho más que dibujos y una historia. También mostraron el juego Catedral 1221 Víctor G. Muñiz y Joaquín García Andrés. Los juegos son para toda la familia y desde siempre. «En España tenemos interiorizados el tute, el mus, muchos juegos de cartas que son, básicamente, mecánicas muy parecidas a estos nuevos que tienen tanto tirón», explica Del Pozo.

Otro de los grandes atractivos es el Cosplay. Algunos iniciaron la mañana ataviados como sus personajes favoritos. Las mejores galas se reservaron para la tarde dentro de los concursos de Cosplay y Cover dance. «Esperamos superar o al menos igualar las 1.300 personas que ya pasaron por aquí el pasado año », recuerda Lago quien señala que no todos son de Burgos. Hasta Burgos se acercan a participar leoneses, madrileños o catalanes... «Son más de diez años y, poco a poco, vamos extendiéndonos», explica.

Vivir del cómic, ¿misión imposible?

La ilustradora catalana Laurielle ha participado en el Big Bang de Burgos

Entre los stands editoriales y creadores. Los cómics son una industria cultural más que en España no termina de encontrar su espacio. Así lo cree Laurielle, ilustradora catalana que ayer expuso la realidad de quienes tiran de lápiz sobre el papel o sobre la pantalla para crear historias. La creación aún es cara y eso encarece el producto que no permite un fácil acceso. «Tenemos muchísima gente leyendo cómics normalmente en internet o donde son accesibles, pero la industria del cómic en España está todavía bastante en pañales, no porque acabe de arrancar, sino porque no termina de conseguir alcanzar la difusión que el público pudiera sustentar».

Ella ha creado, en ocasiones autopublicado, historias en viñetas como Asalto al Castillo. En sus historias trata de conjugar dos mundos, el real y el imaginario. Trata de «mezclar un poco lo más fantástico de magia, aventuras, brujas, etcétera, con lo más normal y corriente». Y en su día a día, ella empezó a dibujar con una formación básica y después empezó a adentrarse en el mundo del comic, leer, conocer otros autores, para aprender. Y, como en otras muchas facetas de la vida, entre trazos y figuras geométricas también hay techo de cristal. «Las industrias creativas tiende a pasar que no se da la misma visibilidad, hay muchos cómics hechos por mujeres que están vendiendo mucho pero se destacan menos, se las conoce menos y yo animo a que se muevan, a que se consulten y romper ese techo de cristal».

La jornada Big Bang se celebra también el domingo con actividades karaokes, juegos de adivinanzas, talleres de dibujo de expresiones, origami o caligrafía japonesa y una entrega de premios para dar por cerrada la undécima edición de la jornada en el Fórum. La Asociación Acnil seguirá trabajando el resto del año. Sus 30 socios realizan actividades durante el año centradas en la cita de julio pero, también, en favorecer los beneficios de juegos lúdicos y de mesa. Realizan actividades en colegios a través de AMPA, también colaboran con la Estación de la Ciencia y la Tecnología, Centros Cívicos y Bibliotecas fomentando un ocio más allá de los mandos de la consola y de las pantallas que tampoco excluyen. Porque el manga, lso videojuegos como Street Fighter o Taken que se juegan en el Fórum, no son solo cosa de frikis. «Nos tendrían que conocer un poco más a lo mejor Porque sí que es cierto que ves los cosplays, ves el K-pop Y dices, esto no sé si es lo mío, pero luego seguro que han jugado al virus han jugado mucho los juegos de mesa que tenemos aquí »