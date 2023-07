Garabito:«¿Qué alternativa tienen en Gamonal para pararlo todo?»

Marta Casado Burgos

«He perdido la cuenta de proyectos que estaban en marcha y parece que se están cayendo, muchos no se han podido licitar por la pandemia pero el trabajo estaba hecho, tienen presupuesto, y en un año estarían en obras, pero parece que no», lamentaba el concejal del PSOE, Daniel Garabito. Su sorpresa ha sido que se han paralizado los proyectos vinculados al barrio de Gamonal donde «no hay espacio y lo que hay que hacer es optimizarlo».

En concreto se refiere a las intervenciones en Derechos Humanos para ganar un carril bici y crear nuevas plazas de aparcamiento (30) que se van a completar con 250 en un nuevo disuasorio en el Silo y la paralización de cualquier intervención en la calle Vitoria. «Si paran todo esto, proyectos que permitirían dignificar un barrio ¿Qué alternativa tienen para pararlo todo?», preguntaba a los Populares.

El anterior responsable de Urbanismo defendió las intervenciones iniciadas y advirtió a los nuevos responsables que «la realidad es muy tozuda, a este equipo de Gobierno le pasó, se toparán con una tortuosa burocracia». En el ‘urbanismo táctico’ diseñado para la reordenación de la avenida Derechos Humanos se planteaba un carril bici y una redefinición de plazas de aparcamiento para ganar 30, puesto que las peatonalizaciones reducen un espacio de estacionamiento que es oro en Gamonal.

«Se planteaban plazas nuevas de aparcamiento con el repintado de líneas y la remodelación de aceras, se iba a completar con 250 plazas en el segundo disuasorio de Gamonal y 150 más en la ampliación del actual», recordaba Garabito. Fueron «peticiones del distrito» las que plantearon el diseño de un carril bici para conectarlo con el de la calle Vitoria. El segundo disuasorio dependía de un tercero, la Junta de Castilla y León, «al ser del mismo color político tienen de cara la cesión de esa parcela». Afeó también «los rumores de que la calle Vitoria no es una prioridad, pero si eso no es prioritario no sé que lo puede ser, otra cosa es que no quieran abrir ese melón», señaló.

Respecto a este acondicionamiento de vía comercial apuntaron que se retrasó porque «con las peatonalizaciones, que había que empezar para no perder los fondos europeos, no se podría tener levantado medio Gamonal e intervenir también en la calle Vitoria», señaló Daniel de la Rosa. Añadieron ambos el trabajo de negociación previo realizado con dos consultas populares telemáticas y dos rondas de contactos con asociaciones y entes de la zona para consensuar intervenciones en el barrio. Un trabajo que, lamentan, no se tiene en cuenta. «Son proyectos ya listos, habría que sacar a licitación, las obras estarían en desarrollo en 2024 ó 2025, y habrían dignificado el barrio y ellos, utilizando un símil futbolístico, tendrían el balón a puerta vacía para ir chutando e inaugurar obras», señalaba Garabito.

Por otro lado, el anterior responsable de Urbanismo dio su opinión por el proyecto que ya ha presentado el nuevo equipo de Gobierno. El recinto ferial. «Sorprende que se plantea una instalación al estilo de las que hay en Madrid o Bilbao pero con un presupuesto mucho más limitado y que quieren mejorar su conexión con ferias nacionales y europeas pero renuncian a la promoción de vuelos comerciales, ¿cómo van a llegar?», se preguntó.

Por otro lado, Daniel de la Rosa anunció su apoyo a la propuesta de contratación de una empresa para la dinamización y participación social en la Candidatura Europea de la Cultura. «Hay un técnico ya contratado, se han dado los primeros pasos, pero no vemos mal el refuerzo y una consultoría», señaló. Expuso que, frente a la actitud de «desgobierno, de paralización de lo heredado», está la dinámica de la oposición socialista. «Nunca pondremos piedras en el camino, vamos a respaldar los proyectos de ciudad, seremos críticos y constructivos, porque el PSOE estará a la altura».