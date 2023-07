¿Tiene Burgos un aeropuerto fantasma? Alcanza el mayor número de operativas desde 2019

Marta Casado Burgos

La actividad del Aeródromo de Villafría se ha recuperado en el primer semestre del año en comparación con el ejercicio pasado. Sorprende el número de operaciones que es el más alto registrado en el último lustro. El número de aterrizajes y despegues registrados desde la pista del aeropuerto de Burgos entre enero y junio de este año es de 11.235 operaciones. La cifra es un 32% superior a la registrada en el mismo periodo del año pasado.

En los primeros seis meses de 2022 se registraron 9.355 operaciones. Cabe destacar que en ambos ejercicios la cifra es superior a los años en los que había vuelos comerciales. En 2021, último en el que operó una compañía aérea con Airnostrum, se registraron 8.295 operativas hasta junio. En 2020 fueron 3.785, un número inferior afectado también por el confinamiento domiciliario generado por la pandemia.

La puesta en marcha de la Escuela de Pilotos FlyBy School tiene todo que ver con este incremento de despegues y aterrizajes en la pista de Burgos puesto que, si miramos a las cifras comerciales y de pasajeros, las cosas están peor que hace dos años. De esta manera, de las operaciones realizadas desde Villafría se han registrado 174 acciones comerciales, cifra que cae un 22% en el último año. En 2022 se alcanzaron los 224 mientras que en 2021 ascendieron a 318.

En este tipo de operaciones crecen los aviones fletados para el transporte de extranjeros. Ha pasado de siete en 2021 a 16 en 2022 para crecer hasta las 19 operativas de vuelo internacional registradas en Burgos. Sí caen las operaciones comerciales a nivel nacional. Es el dato más bajo el registrado este año con 155 operaciones. Cae frente a los 208 del año pasado y está lejos de las 311 de 2021.

En cuanto a pasajeros, hay pocos por la terminal del Aeropuerto de Burgos, pero alguno llega. Se han registrado 2.149 pasajeros en Burgos, es un 133% más que lo registrado en el mismo periodo del año pasado. En 2022, hasta junio, habían paseado sus maletas por Villafría 1.231 personas. A pesar del aumento registrado en número de pasajeros este año, las cifras están lejos de los 9.736 viajeros de 2020 o los 8.434 registrados en el primer semestre de 2019.

El protagonismo del turista extranjero es otro de los elementos que están creciendo en esta realidad de aeropuerto sin vuelos comerciales regulares aunque en cifras totales es inferior a los pasajeros nacionales. De esta manera, entre enero y junio de este año se han registrado 263 pasajeros de nacionalidad extranjera. Una cifra muy superior a los 46 del año pasado, los 35 de 2021 o los 53 de 2020.

Lo que sí cae es el trafico de pasajeros nacional, aunque hay un repunte respecto al primer semestre del año pasado. De esta manera, 1.886 españoles han cogido un vuelo en Burgos, son un 115% más que en 2022, cuando fueron 875. Aquí sí se nota la ausencia de operativas de vuelo comercial regular. En 2021, cuando terminó de operar Airnostrum, se registraron 2.798 pasajeros que en 2020, aún con el confinamiento, fueron 3.178.

Lo que sí ha demostrado estar muerto no tiene que ver con pasajeros sino con mercancías. Una segunda operatividad que no termina de despegar en Burgos. En 2023 no se ha movido un kilo en operaciones de transporte de mercancías, el año pasado habían sido 300 y hay que mirar al primer semestre de 2019 para observar movimiento de mercancías. Entonces fueron 38.718 kilos.