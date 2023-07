Laura Muñoz Burgos

Old Viejo no lo es tanto pero se podría decir que quiere aparentar treinta años. Lo cierto es que este grupo musical nace recientemente cuando en enero del presente año, el compositor, intérprete y productor de Old Viejo, Goiko, se unió a Daniel Varona, artista con quien ya había compartido música durante muchos años atrás. Y es que bajo el nombre de Goiko, el ahora compositor había trabajado como solista durante mucho tiempo hasta que tomó la decisión de convertir su proyecto en algo mucho más personal e íntimo. El músico explicó que quería dejar atrás «el enfoque individual de Goiko» para convertirse en un auténtico grupo de música dispuesto a «entregarse por completo» a sus creaciones.

Y así es como comienza esta historia. Goiko y Varona empezaron a dar forma al estilo del nuevo álbum que tenían por seguro que nacería en algún momento. «Yo empecé a pasarle cosas y él me devolvía otras de forma que poco a poco íbamos creando el estilo de este nuevo LP. Llegamos a un punto en el que dijimos “este es el punto de partida de Old Viejo” hasta hoy que lo presentamos al mundo», comenta el compositor.

El sonido de Old Viejo mantiene cierta continuidad con respecto a Goiko pero tal como asegura el artista, «la colaboración de Varo ha sido fundamental, especialmente en la producción». Además, en el directo la banda cuenta también con Batakas a la batería y con Wise a cargo de la parte electrónica, los acordes, teclados y sintetizadores, lo que da lugar a una combinación única. «Aunque pueda parecer un poco raro Old Viejo en directo somos los cuatro pero en el estudio somos Varo y yo», explicó Goiko.

Frame del videoclip 'Ella sale a la calle' de Old ViejoOLD VIEJO

¿Cuántos años tienen?

El nombre de Old Viejo le da ese toque de personalidad a la banda. Goiko manifestó que no pretenden hacer referencia al «hacerse viejo» pero sí declaran que el disco se centra en «narrar las vivencias de una persona que va entrando en los treinta». Así es como los tonos «añejos» de las letras de este nuevo álbum definen a un treintañero que ha vivido un sinfín de experiencias que le han dejado huella pero que no deja de perder ese punto naif de la juventud. «El disco no pretende centrarse solamente en las vivencias de una persona que va entrando en los treinta, sino que la música que hacemos tiene un sonido un tanto viejuno y queremos mantener esa aura», manifestó el compositor.

Un buen comienzo

La dedicación de Old Viejo para abrirse paso en el panorama musical no ha hecho más que empezar, aunque «sin expectativas». El artista defendió que su objetivo principal es «disfrutar del proceso y crear musicón, música bonita» pues prefieren evitar la frustración en caso de que algo no salga como esperan. «Para nosotros, el objetivo primordial de este nuevo proyecto es disfrutar, hacer música bonita», explicó. Aunque sus intenciones se centraban en lanzar el primer tema «nada más tenerlo», el artista explicó que «nos pararon los pies y nos dijeron que había que hacerlo bien, con una promoción y unos pasos a seguir y menos mal».

Para Goiko, el proceso creativo se basa en «crear nuevas armonías y progresiones de acordes» y lo define como una de las cosas que más le «obsesiona» así como lo entiende como «un proceso que nunca se acaba». «Si busco en mi libreta puedo encontrar más de 500 cosas escritas a las que puedo darles otra vida y sacar de ellas una nueva creación». Por lo tanto, la creatividad para el artista puede aparecer de buenas experiencias o incluso de traumas del pasado.

El álbum constará de 12 canciones, «un número mágico» para la banda, que serán reveladas paulatinamente a lo largo del año. El lanzamiento del primer single vendrá seguido por otro tema en agosto y el álbum completo verá la luz en septiembre.

De esta manera, a la banda sólo les queda esperar sentados hasta que mañana esté al alcance de todos ese sonido «añejo» de Old Viejo. Eso sí, como buenos músicos que son no lo harán en silencio sino con unos temas escritos con mala letra en la libreta de sus bolsillos y unos cuantos acordes que bailarán el viento de este verano burgalés.