Aguas entrará en pérdidas este 2023 si no se sube la tasa a los ciudadanos

Natalia Escribano Burgos

La decisión sobre la posible subida del precio del recibo del agua tardará en tomarse todavía unas semanas porque se han pedido nuevos informes técnicos que justifiquen la necesidad de aumentar la tasa, así como sobre el cuánto y el cómo. Así se explica el presidente de la Sociedad de Aguas, el vicealcalde, Fernando Martínez-Acitores, después de la primera reunión del consejo en este nuevo mandato municipal que se celebró este lunes.

Sin embargo, el concejal de Vox asegura que desde la Gerencia se ha trasladado que la sociedad municipal podría entrar en pérdidas este 2023, puesto que la actual tasa solo cubriría el 82% del coste del servicio. Martínez-Acitores, que afeaba al anterior bipartito que no tomase la decisión durante el pasado mandato a pesar de haberse hablado en varias ocasiones, no esconde que para el equipo de Gobierno de PP y Vox esta es una contrariedad con la que no contaban, puesto que su idea era no aumentar ni impuestos ni tasas en este mandato.

El vicealcalde, que esta semana actúa como alcalde en funciones, comenta que este asunto se trató fuera del orden del día por su expresa decisión. Allí se puso de manifiesto que había concejales socialistas que ahora estaban a favor de la subida, mientras que otros estaban en contra, según las declaraciones a la prensa de Martínez-Acitores, que recordaba que la primera vez que se habla de la posible subida con reflejo en las actas del consejo es en octubre de 2022.

La situación que se expone desde la gerencia es que si se quiere mantener la calidad del servicio y asumir nuevas inversiones sería necesaria esa subida de la tasa. Se recuerda que el precio del recibo no se incrementa desde 2013, por tanto son diez años en los que ni se ha repercutido el IPC. El presidente del consejo explicaba que en estos diez años este índice acumulado rondaría el 18% que se trasladaría en un coste de entre un euro y un euro y medio al mes por usuario. Martínez-Acitores, que es partidario de repercutir la mínima subida, espera que los nuevos informes aclaren la situación.

Por otro lado, el presidente del servicio de Aguas renuncia a cobrar dietas por la asistencia a los consejos que está establecida en 221 euros por cada reunión. Esta medida supondrá un ahorro de unos 10.600 euros por los cuatro años de mandato de celebrarse un consejo al mes. Fernando Martínez-Acitores es uno de los concejales con dedicación exclusiva y, por tanto, con sueldo del Ayuntamiento.