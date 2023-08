Descenso generalizado de la criminalidad pese al repunte de robos de vehículos

Diego Santamaría Burgos

Ni un solo asesinato, tampoco ningún secuestro y menos agresiones sexuales. La criminalidad a lo largo del primer trimestre de 2023 disminuyó en la provincia de Burgos un 6% respecto al mismo periodo del año anterior. Una caída tímida en términos porcentuales que, no obstante, refleja un considerable descenso de los delitos de mayor gravedad. Mientras tanto, el balance nacional y autonómico arroja índices de crecimiento del 5,8 y del 3,7%, respectivamente.

La ausencia de homicidios dolosos y asesinatos -tanto consumados como en grado de tentativa- tras un 2022 que arrancó con tres delitos de sangre constituye, sin lugar a dudas, el dato más destacado del último Balance de Criminalidad elaborado por el Ministerio del Interior. De igual manera, conviene remarcar el descenso de delitos de lesiones y riña tumultuaria, desgraciadamente al alza durante los últimos años. Sobre todo, en determinadas zonas de ocio nocturno de la capital. Dentro de este apartado, las fuerzas y cuerpos de Seguridad contabilizaron 24 casos, lo que se traduce en una caída del 40%.

Los tres primeros meses del año también se saldaron con una decena de delitos contra la libertad sexual, casi la mitad respecto al mismo periodo del año previo. Cuatro de estos crímenes, tal y como recoge el informe ministerial, fueron agresiones con penetración. No en vano, el balance trimestral entre enero y marzo de 2022 arrojaba un preocupante incremento del 60%.

La otra cara de la moneda se sitúa principalmente en la sustracción de vehículos. El primer trimestre del año pasado se cerró con 19 denuncias y en 2023 se elevó a 23, dejando un margen de crecimiento del 21,1%. Se trata, por lo tanto, del delito que más aumentó en la provincia. Y aunque los robos con violencia e intimidación menguasen más de un 20%, lo cierto es que los asaltos por la fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones se dispararon un 11,3% al pasar de 213 a 237 en términos intertrimestrales.

Más allá de los datos, la comisión de esta clase de delitos genera una gran inseguridad en Burgos capital de un tiempo a esta parte. Hablamos de un fenómeno que no se puede circunscribir a zonas concretas aunque haya algunos puntos calientes, generalmente en el distrito sur. Por otro lado, quienes perpetran robos con fuerza en establecimientos diversifican su actividad al irrumpir, casi siempre por la noche aunque también a plena luz del día, en locales de hostelería, tiendas de diferentes sectores e incluso peluquerías.

En lo que respecta al tráfico de drogas, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil llevan tiempo poniendo el foco sobre este fenómeno con operativos de amplia magnitud, en ocasiones colaborando con efectivos de otras provincias, que se han saldado con el decomiso de grandes cantidades de sustancias estupefacientes y bandas aparentemente desarticuladas. Sea como fuere, la caída en este apartado durante los primeros compases del presente ejercicio fue del 8% tras registrarse dos delitos menos que en 2022.

Ciberdelitos

Era de esperar, dada la tendencia de los últimos años y su especial agudización a raíz de la pandemia, que la estadística de cibercriminalidad volviese a aumentar. En términos globales, la subida alcanza el 15,4%. Sin embargo, el principal campo de actuación para los delincuentes que se encuentran al otro lado de la pantalla es el de las estafas informáticas, que se disparan un 17,3%. Todo un caldo de cultivo para robar pequeñas o grandes cantidades de dinero aprovechándose de la ingenuidad o desconocimiento de muchos internautas.

A tenor de los datos recabados por Interior, se aprecia que Burgos constituye un importante foco de víctimas al situarse por encima de la media nacional, donde el incremento no llega al 14%. Entretanto, Castilla y León experimentó un crecimiento del 7,7%. Eso sí, la cibercriminalidad se disparó sobremanera en Ávila (43,7%) y Soria (28%). Y no descendió en ninguna provincia, de ahí la necesidad de no bajar la guardia bajo ningún concepto.

Siempre hay excepciones, al menos si hablamos de municipios con más de 20.000 habitantes. Es el caso de Miranda de Ebro, donde los ciberdelitos cayeron casi un 17%. Por contra, en Aranda de Duero se elevaron un 2,2%.

Pese a ello, la criminalidad también decreció en ambas ciudades. En la capital ribereña, apenas un 1,1% mientras aumentaban los delitos contra la libertad sexual, los robos con violencia, los hurtos y las estafas informáticas en una horquilla que abarca entre el 100 y el 14,3%. Entretanto, Miranda registró una disminución global del 13,1% a pesar de contabilizar más hurtos y asaltos con fuerza en domicilios, establecimientos y otras instalaciones.