Las obras en el arroyo de Villatoro no comenzarán antes de agosto de 2024

Natalia Escribano Burgos

Otro verano de espera. Las obras de captación de aguas subterráneas en el arroyo de Villatoro no se iniciarán antes del 31 de agosto de 2024. Y es que la realidad se topa una vez más con los plazos de la administración pública, en este caso del Ayuntamiento de Burgos, con las expectativas de los vecinos y afectados, así como con las promesas políticas.

Este proyecto está destinado a solucionar las grietas y hundimientos que se vienen produciendo en casas y en la vía pública de este barrio desde hace más de una década.

La licitación de los trabajos no será inminente como reconoce el concejal de Infraestructuras, Juan Manuel Manso (PP), porque no se está a tiempo de que las actuaciones puedan comenzar a finales de agosto de este año y terminar antes de marzo.

Así recuerda que la ventana que concede la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) para ejecutar intervenciones en los cauces va del 31 de agosto hasta marzo, durante los seis o siete meses en los que se considera que el nivel de las aguas está más bajo, y, por tanto, esta próxima temporada queda descartado.

Como asegura Manso todo el trabajo previo está realizado y se han actualizado los precios del proyecto para sacar adelante los nuevos pliegos para publicar el concurso de la obra, sin embargo como no daría tiempo a ejecutar los trabajos antes de marzo se prefiere esperar a la «ventana de 2024». «No tiene sentido empezar la obra y no terminarla entera, podríamos licitar y adjudicar, pero no ejecutar y, por tanto, sería un error», precisa el edil.

«No tiene sentido empezar la obra y no terminarla entera, podríamos licitar y adjudicar, pero no ejecutar y, por tanto, sería un error», precisa el edil. Juan Manuel Manso, concejal de Infraestructuras

Esta es la situación en la que se encuentra en estos momentos el proyecto para Villatoro, a pesar de que el anterior alcalde, el socialista Daniel de la Rosa, confiaba en que se ejecutara durante estos meses para tenerla concluida en el plazo de un año.

Según comprometió a los vecinos, días antes de las elecciones municipales del pasado mes de mayo, esperaba que para el siguiente mayo, el de 2024, pudieran estar terminadas las actuaciones.

De hecho, el anterior bipartito formado por PSOE y Ciudadanos llegó a aprobar el proyecto reformado en una Junta de Gobierno del pasado 18 de mayo con la idea de sacar la licitación en las siguientes semanas.

Verano 2022

Las obras debieron comenzar en el verano de 2022 en que se llegaron a adjudicar las actuaciones a una empresa, pero a punto de iniciarse se comprobó la existencia de un error en las mediciones de un proyecto que venía del año 2015, según las explicaciones que se trasladaron por parte del equipo de Gobierno a los medios de comunicación.

Durante este año se realizaron los trámites administrativos para resolver el contrato de esa adjudicación y para solicitar a la empresa redactora, Prointec, que subsanara la redacción y corrigiera los precios para actualizar los precios de los materiales de obra.

Una vez realizados estos pasos, el pasado mayo se aprobaba el proyecto de nuevo que implicaba actuar sobre una menor superficie. En aquel momento se estimó que el coste de la obras rondaría los 701.000 euros, una cantidad similar a la que se preveía el pasado ejercicio, puesto que se compensa que se actuará sobre una superficie menor con un incremento del coste de los materiales.

El nuevo ejecutivo revisará de nuevo este presupuesto antes de llevar las actuaciones a la pertinente licitación para no llevarse nuevas sorpresas de última hora, como indicaba Manso, que señala que en el área de Urbanismo están con esta cuestión. «Tenemos todo preparado para licitar, adjudicar y que se ejecuten a partir de agosto de 2024 y de forma continuada y sin problemas», precisa.

El plazo de ejecución de la intervención es de cuatro meses y, por ello, calculan que el tiempo que concede la CHD es suficiente para concluir los trabajos de canalización del arroyo para evitar que se filtren las aguas con los consiguientes problemas en las construcciones.

Por su parte, los vecinos de Villatoro ya preveían que este verano era prácticamente imposible que se ejecutasen los trabajos, a pesar de las promesas preelectorales. Así, en palabras de Javier Rodríguez, presidente de la asociación vecinal, «no daba tiempo a haber empezado este verano por mucho que nos dijeran que para la próxima primavera estaban hechas». Y es que con el tiempo que llevan esperando esta intervención, a los afectados no se les escapa que lleva meses la licitación y adjudicación de unas obras de estas características.

Esta actuación en el barrio está asociada a con otra de consultoría hidrogeológica que está en fase de inicio. Los vecinos ya han visto en estas semanas la presencia de técnicos de la empresa Femosa que se va a encargar de realizar catas y de monitorizar los daños causados por las aguas subterráneas.

Femosa, que se adjudicó el contrato por 240.000 euros anuales (durante tres años), visitará las casas afectadas y vigilará los problemas hídricos del barrio. Esos técnicos serán los encargados de evaluar que cuando se realicen las obras propuestas tienen el efecto deseado.