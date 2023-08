Arlanza prevé una «merma» en la cosecha a causa del pedrisco y las heladas

Laura Muñoz Burgos

«Este año viene desigual». Es la frase que sentenció el presidente de la DO de Arlanza, Ramiro García, como resumen a la situación que vive la cosecha de uva este año, al tiempo que añadió que «hay zonas en las que han afectado más el pedrisco y las heladas».

El presidente de la DO argumentó que: «Quintanilla del Agua y Santa Inés son pueblos en los que hay merma en cosecha con motivo del pedrisco. Covarrubias se ha visto más afectada por las lluvias torrenciales, lo que ha supuesto una merma entre un 10% y un 15% en la zona alta. Villalmanzo conserva la misma cantidad -o más- que en años anteriores y la zona de Villa hoz y Tordómar viene parecido a otros años».

Asimismo, García añadió que el estrés hídrico «es algo menor» que otros años a pesar de las olas de calor. Por lo que «las fechas de la vendimia no van a ser las tradicionales, sino que el grueso será sobre el 4 o 5 de octubre».

Se estima que «no llegaremos al millón de kilos» de cantidad recolectada del cultivo. «En 2022 se recogió un millón setenta mil kilos pero este año estaremos más o menos en los novecientos mil», afirmó el presidente de la DO. También comparó estos resultados con los obtenidos por los viñedos de la Ribera. «El año pasado nuestros amigos del sur cogieron ciento diez millones de kilos, es decir, ciento diez veces más grandes que nosotros».

El XXX Certamen de vino 'Cuenca del Arlanza'

El Certamen de vino 'Cuenca del Arlanza' alcanzará la treintena el próximo domingo 20 de agosto. El concurso que tiene como fin «poner en valor la viticultura familiar» comenzará a las 11.00 horas en el Ayuntamiento de la localidad y se prevé que finalizará en torno a las 14.00 horas del mediodía.

Arlanza tiene una «característica diferente» a otras zonas productoras de vino que se han profesionalizado más. «Tanto a nivel de consejo regulador como de vinos no profesionales, Arlanza conserva una viticultura familiar y tradicional de minifundio», manifestó el presidente de la DO, Ramiro García. También expuso que el germen de estas tierras radica en los pequeños productores que hacen vinos «para casa» que siguen una «tradición ancestral». De esta manera, García afirmó que el culmen del presente certamen se basa en «poner en valor a estos productores no profesionales que mantienen un patrimonio ecológico» y ayudar a que no se pierda la tradicional elaboración de vinos.

Una mañana de cata y pinchos

«Todo el mundo puede asistir», manifestó García. «Es un certamen serio y genera una gran expectación tanto por parte de todos los que participan como de los asistentes». También añadió que se esperan alrededor de 500 personas debido que «hay público que tiene mucha curiosidad de ver quién ha ganado». Durante el acto se podrá disfrutar de una gran variedad de pinchos elaborados con los productos de la tierra.

El panel de cata se compondrá entre ocho y quince personas. En el grupo habrá sumilleres, hosteleros, bodegueros de la DO Arlanza y otros elaboradores de vino no profesionales. «El comité de cata no desmerece lo que es un concurso de vinos a nivel profesional», expresó Ramiro García. Además, el presidente de la DO anunció que el acto se realizará en una sala «muy propicia para hacer estas catas» del Ayuntamiento de Tordómar.

«Empezaremos con vinos rosados, que son los originales y los que se han bebido en casa de todo bodeguero, para pasar a los vinos tintos», comentó García. El año pasado se presentaron entre 30 y 40 muestras de caldo y en esta edición se esperan «40 o más» provenientes de localidades colindantes. El concurso comenzará a las 11.00 horas -más temprano que en ediciones anteriores- y finalizará en torno a las 14.00 horas del mediodía. Los premios -varios lotes con productos del territorio Arlanza- serán entregados entonces.