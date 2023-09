Descubre las «maravillosas» tortillas de patata de este nuevo bar en Burgos

Laura Muñoz Burgos

La tortilla de patata es el mayor reclamo de cualquier establecimiento hostelero. Invernalia es el bar donde se elaboran «unas maravillosas tortillas», según afirma su responsable y encargado, Pablo González, así como asegura que «también serviremos desayunos con sus cruasanes, con sus tostas tostadas». El establecimiento se encuentra en la avenida del Vena nº7, en Burgos.

«Llevo toda la vida trabajando en la hostelería y quiero seguir en ella», explica González, quien a lo largo de su vida ha regentado otros locales como el restaurante Europa, el Warner en la calle San Juan, el Pico Contigo o el bar Salento. En este caso, Invernalia está dirigido, sobre todo, a dar desayunos -el pincho de tortilla y el café rondará un precio de dos euros y cincuenta céntimos y en caso de añadir zumo de naranja natural exprimido, será un euro más- pero en el menú también aparecerán algunas raciones de comida mediterránea tradicional. «Vamos a dar comidas y cenas para grupos. Habrá raciones de jamón, cecina y de un pastrami estupendo que hemos traído. También ofreceremos dos ensaladas, una fría y otra caliente y dos revueltos, uno de gambas y otro de cecina», comenta Pablo González. Además, afirma que el bar tendrá servicio para llevar tanto de tortillas como de las diferentes elaboraciones.

En 'Invernalia' puedes encontrar una gran variedad de tortillas de patata y pinchos©Tomas Alonso

Sin embargo, saben que su punto fuerte es la tortilla. Para ello, Pablo cuenta con el trabajo de una excelente cocinera, Almudena Citores, una persona llena de fortaleza y que se encuentra ahora mismo «más arriba que nunca». «Estoy contenta porque empiezo a hacer de nuevo lo que me gusta que es seguir con el legado de mi padre», explica Almudena así como afirma que «voy a hacer todo lo posible por este local porque todos los negocios los trato como si fueran míos».

A pesar de que ambos conocen la situación que se vive en la cocina, que es «muy estresante», también afirman que es «muy bonita» porque explican que «hacer la comida y dar de comer es algo muy bonito pero tiene una parte negativa, es muy dura a nivel psicológico». Otro filón que van a aprovechar al máximo son sus croquetas de lechazo asado hechas con morcilla de Cardeña, un producto que Pablo califica como «espectaculares». «Las he puesto en las casetas de Sampedros este año y los dos últimos días me quedé sin ellas. La gente venía a pedirlas y como no había se iban y perdía clientes», explica el responsable del nuevo bar. A Invernalia no le falta calidad en sus elaboraciones, ya que Pablo comenta que además de todo eso «también tenemos unas cortezas de trigo con pastrami», un pincho «genial porque tiene un puntazo crujiente», sentencia.

La apertura de este nuevo local se planeó «hace poco más de dos meses», afirma Pablo. El horario de Invernalia será de lunes a viernes desde las 09.00 horas de la mañana hasta las 22.00 horas. El sábado abrirá de la misma forma pero cerrará sobre las 00.00 horas, alargando el horario «en caso de que sea necesario», manifiesta González al tiempo que añade que «los domingos estaremos cerrados» para garantizar el buen descanso de sus trabajadores. Asimismo, tanto Almudena como Pablo invitan a todos los burgaleses a disfrutar de la inauguración de este nuevo local y de los servicios que ofrecerán a partir de hoy mismo, así como afirman que no defraudarán «porque os daremos lo mejor de nosotros», concluyen.