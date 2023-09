De Burgos a Santiago. Pedaleos solidarios a favor de las personas con discapacidad

Diego Santamaría Burgos

Llevan meses entrenando. Primero, cada uno por su cuenta. Después, a partir de primavera, en grupo. El Camino de Santiago les espera. Desde Burgos hasta la plaza del Obradoiro. Su objetivo: captar fondos a favor de las asociaciones integradas en la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe). El proyecto Sobre Siete Ruedas lleva meses en marcha, pero es ahora cuando Álvar Alonso, Javier Martínez y Jon Amas empiezan a mentalizarse, mientras compaginan su trabajo con los preparativos, del largo e intenso peregrinaje que les espera.

«Álvar está súper motivado, es el que más caña le ha dado a la bici», asegura Martínez, quizá menos mentalizado, convencido de que «seguro que se le salta alguna lagrimilla cuando salgamos». Los promotores de esta iniciativa, trabajadores de Cocemfe Burgos, partirán el lunes 18 de septiembre desde la Catedral arropados por amigos y compañeros de la entidad. Ya en Castrojeriz, primera parada, una usuaria les invitará a cenar con su familia.

El verdadero artífice del proyecto, subrayan Martínez y Amas, es Alonso. Fue este joven informático de Cocemfe con parálisis cerebral quien les convenció para cumplir un «sueño». Con su handbike, pedaleará con sus manos sin descanso porque, según sus propias palabras, «siempre he querido superarme a mí mismo y pelear para que se vea la discapacidad». Dicho de otra forma, «no hay que quedarse en casa» sino ponerse en movimiento.

«Llevo toda la vida queriendo ayudar a los demás, a las personas con discapacidad que me he encontrado en el camino, porque no es fácil. Lo tenemos complicado a la hora de realizar actividades», reconoce Alonso expectante ante un «reto personal» que le hace «muchísima ilusión» mientras agradece el «respaldo» de sus compañeros y la «confianza plena» de Cocemfe Burgos empezando por su directora, Alicia Romero.

Hasta el momento, Sobre Siete Ruedas ha logrado recaudar más de 14.600 euros tras descontar los gastos que conlleva el viaje. Un gran número de empresas locales, pequeñas y grandes, les han apoyado con medios económicos o materiales. GJ Automotive, por ejemplo, les proporcionará una furgoneta para que su compañero Pepe Gómez les eche un cable «si pasa algo». Por su parte, el Burgos Club de Fútbol financiará la gasolina.

Fieles a su objetivo, los promotores de Sobre Siete Ruedas aspiran a seguir en esa línea para que este granito de arena, nada desdeñable, no deje de crecer. La campaña de micromecenazgo que abrieron en su día se mantiene abierta y, además, venden merchandising para que cualquiera pueda colaborar con la causa. En este sentido, Alonso advierte que «el Camino de Santiago es el pistoletazo de salida» porque «el proyecto va a continuar y se va a quedar de por vida».

Del Camino a las redes

A la hora de planear la ruta, lo primero que hicieron Alonso, Amas y Martínez fue elaborar un listado de albergues y analizar si estaban adaptados a las necesidades que presentan las personas con problemas de movilidad. Se toparon con muchas barreras arquitectónicas, así que buscaron «alternativas». «No nos ha costado mucho», aclara Amas, a sabiendas de que el boca a boca entre alojamientos funciona a las mil maravillas a la hora de asesorar al peregrino. En cualquier caso, su intención no es denunciar públicamente la falta de accesibilidad aunque tampoco vayan a pasarla por alto.

Cámara en mano, ya sea con teléfonos móviles o una GoPro, los tres documentarán su experiencia. A veces en directo y otras recopilando material. Martínez ya tiene en mente uno o varios especiales para su podcast En tu Onda, donde da voz a las personas con discapacidad de la familia Cocemfe. También, cómo no, darán fe de lo que se van encontrando por el camino a través de diferentes redes sociales como YouTube, Instagram o Facebook. El community manager, está decidido, será Alonso.

Su tránsito por la Ruta Jacobea persigue además una toma de contacto con otras asociaciones adheridas a Cocemfe en diferentes territorios. Tal y como explica Amas, ansían «compartir experiencias» y «contrastar necesidades». De momento, cumplirán dicho cometido en Carrión de los Condes (Palencia), Ponferrada, León y Santiago. No en vano, esperan abrir el abanico a cualquier entidad, persona que se cruce en su camino o medios de comunicación dispuestos a contar su historia.

Llegarán exhaustos, qué duda cabe, a Santiago de Compostela. Con una media de 44 kilómetros diarios a sus espaldas y la mochila repleta de anécdotas inolvidables. A mitad del Camino, harán una vídeo-llamada para contar qué tal les va a los usuarios que cada semana acuden al café-tertulia y realizarán encuestas de accesibilidad en los albergues por los que pasen. «Serán días intensos», tanto «física como psicológicamente», vaticina Amas. «Va a ser la leche», enfatiza Martínez.

La mejor recompensa, nada más pisar la plaza del Obradoiro el sábado 30 de septiembre, será el aplauso y acompañamiento de la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami). Habrán sudado la gota gorda, pero el esfuerzo merece la pena. A este respecto, Alonso lo tiene claro. Hay que seguir apoyando todas aquellas propuestas «enfocadas a la inclusión social y al fortalecimiento de las personas con discapacidad para generar visibilidad». Sólo así, lo sabe de sobra, las administraciones se pondrán las pilas mientras la sociedad se conciencia.