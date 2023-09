El bipartito aprueba la quinta modificación de crédito entre las críticas del PSOE

Virginia Martín Burgos

Luz verde a la quinta modificación de crédito que supondrá la incorporación de 2,8 millones de euros al presupuesto de 2023. PP y Vox aprobaron esta modificación entre las críticas y el voto negativo de los socialistas. El concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo apuntaba que la modificación «plasma necesidades urgentes a desarrollar en instalaciones deportivas, cultura o servicios sociales, entre otras áreas». Intervenciones que «hay que desarrollar antes de que finalice el año», aseveraba.

Una justificación con la que el portavoz del PSOE, Daniel de la Rosa, no se mostró conforme asegurando que esta modificación «es un subterfugio» para «incluir un cambio en la relación de puestos de trabajo que supone que el puesto de coordinador de comunicación pase de ser cubierto mediante oposición a hacerlo por libre designación».

El socialista lamentaba así que «el PP vuelva a viejas prácticas, designando a dedo un puesto que estaba previsto cubrir por oposición» y que «incrementa su remuneración de 54.000 a 68.000 euros». Criticaba, en este sentido, que «este es un puesto que nos debe representar a todos los grupos políticos y no solo al PP, por lo que no debería ser un puesto a dedo, que han querido esconder en un galimatías de propuestas».

Y es que para De la Rosa, esta modificación de crédito «incorpora partidas que deben estar en un presupuesto ordinario y no en una modificación porque no cumplen con los requisitos para hacerlo». A este tenor, el socialista aseveró que «el bipartito tiene muy complicado ejecutar estas partidas» y animó a PP y Vox «a centrarse en ejecutar el ambicioso presupuesto que dejamos aprobado».

Ante las críticas socialistas, el concejal de Hacienda aseguraba que «la modificación no ha sido aprobada ahora para incluir el puesto de coordinador de comunicación» si no porque «no podíamos esperar a octubre para desarrollar determinadas inversiones».

También a tenor del puesto de coordinador de comunicación, el edil popular criticó que «el anterior equipo de Gobierno no fue capaz en cuatro años de sacarlo adelante» y recordó que «tampoco les tembló la mano para dotar al anterior vicealcalde de la ciudad, Vicente Marañón, de un puesto de asesor a dedo». A mayores, Manzanedo señalaba que «esta figura de coordinador cubierta por libre designación también existe en ayuntamientos socialistas como el de Sevilla o el de León».

El portavoz de la formación socialista reconocía que «la plaza no pudo cubrirse por las grandes exigencias en lo que a idiomas se refiere exigía la plaza», pero señalaba a Manzanedo que «el actual equipo de Gobierno podría haber modificado las bases del concurso en lugar de transformarlo en un puesto a dedo». La agrupación socialistas solicitó en este punto retirar la inclusión del puesto de la modificación así como otras inversiones para incluir únicamente las referidas a Deportes y Cultura. Una propuesta que fue rechazada por el bipartito.

Edificio Campo

Por otra parte, el Pleno municipal aprobó de forma provisional la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la incorporación de Almacenes Campo en el Catálogo del PGOU de Burgos 2009 para su protección como edificio singular.

La aprobación a pesar de ser por unanimidad no estuvo exenta de debate. El concejal socialista, Daniel Garabito, celebró que «finalmente y tras cuarenta años de bloqueo se dé solución a este edificio» y «todo a pesar de que el PP nos acusó en el pasado mandato de oscurantismo y de hacer cosas raras en este tema».