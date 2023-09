Los arquitectos exigen contundencia con las ITE

Marta Casado Burgos

En los últimos años el cumplimiento de las Inspecciones Técnicas de los Edificios, requisito obligatorio, se ha relajado. Los propietarios no inician el trámite a pesar de que en el inicio del cumplimiento de la revisión técnica de inmuebles Burgos era un ejemplo. Hoy las cifras son mínimas y desde el Colegio de Arquitectos de Burgos reclaman «más contundencia en el cumplimiento de la norma», explica el decano del Colegio de Arquitectos de Burgos, Javier Achirica.

Y es que en 2022 en el Consistorio ya se habían sumado un total de 1.000 edificios pendientes de ITE de los que cerca de 700 se correspondían a los que tocaba revisión de la salud del edificio en 2022 y el resto de la prórroga que se planteó posteriormente a la pandemia en 2021.

Una tendencia que en el inicio de la obligatoriedad de informes de inspección de construcciones en 212 no se daba. «En el inicio de la obligatoriedad de inspección de edificios se cumplía por encima de la media, hoy son muy pocas las que se cumplen», concluye.

Se acumula el trabajo y sólo desde la sanción o la exigencia de este trámite desde el consistorio se podría resolver. Este año están obligados a pasar la inspección las viviendas construidas en el año 1982 y necesitan una inspección técnica las construcciones que superaron el trámite en 2012 por primera vez.

La ITE es como la ITV de los vehículos. Se trata de una revisión técnica de los elementos constructivos del inmueble. Como sucede con el coche, pasar la ITV requiere un coste, pero no siempre lleva aparejadas obras a no ser que se detecten problemas. «El coste de una revisión técnica no es muy elevado en una comunidad de propietarios, puede ser más costosa si es individual y quizás la reticencia se deba a que se considera un gasto innecesario, pero es clave para evitar problemas mayores y conocer el estado de salud de nuestro edificio», reflexiona Achirica.

La necesidad de actuación en el cumplimiento de las Inspecciones Técnicas de Edificios será uno de los temas que el colegio de Arquitectos quiere tratar en la reunión que ya se ha solicitado al nuevo equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Burgos.

De las relaciones entre consistorio y arquitectos el área de Licencias es un órgano clave. La falta de personal y las competencias genera atasco en esta área municipal clave para el desarrollo de proyectos. «En los últimos meses esa situación ha mejorado, en este tiempo se han sacado expedientes a mejor ritmo y esperamos que se mantenga», explica. Reconoce que «hay un problema muy serio de falta de personal, hay plantas donde ya ves el cartel de puesto sin cubrir».

Aunque se plantea abordar cambios de metodología al abordar un área que retiene actividad económica e inversiones si se colapsa. En el Ayuntamiento de Burgos el sistema de gestión de licencias está vinculado a un técnico concreto. El expediente lo abre y lo cierra el mismo responsable y «si esta persona está de vacaciones, de baja o de permiso el expediente se para».

No es algo que suceda en todos los Ayuntamientos. En otras capitales el expediente lo puede iniciar un técnico y pasar a otro. «Habría que darle una vuelta a esta forma de proceder porque hay personas que se juegan su dinero, y la creación de empleo, de inversiones y de actividad puede estar parado porque depende de un solo técnico», reflexiona.