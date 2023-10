Raúl Martínez sobre el retraso de los bonos: «El PSOE tiene la culpa de que estemos así»

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Las asociaciones de comerciantes siempre han posicionado la época perfecta de descuentos a través de los Bonos al Consumo promovidos desde el Ayuntamiento de Burgos en el mes de septiembre. Un año más vuelven a solaparse y acercarse peligrosamente a la oleada de descuentos en torno al Black Friday, la época de consumo navideño y las rebajas de invierno.

Si el PSOE afirmaba este martes que la campaña estaba en peligro hoy el concejal de Comercio, Raúl Martínez, echaba balones fuera. Confirmaba que habrá campaña de bonos, que es lo primero que empezó a mover al llegar a la alcaldía. « El PSOE se pone muy nervioso cuando el PSOE es el culpable de que estemos así con los bonos y ahora, la culpa es del que asó la manteca», explicó.

Explica que «si hubieran esperado a aprobar la modificación presupuestaria en su momento en vez de esperar a que la tuviéramos que aprobar en julio los bonos ya estarían en marcha. Dejamos todo para última hora y le echamos la culpa al que viene», señaló en rueda de prensa. Cabe recordar que la campaña de Bonos al Consumo estaba vinculado al área de Ciudadanos en el anterior equipo de Gobierno.

Apunta que son varios los encuentros que ha tenido con la dirección de Comercio de la Junta de Castilla y León para que agilicen el informe de ausencia de duplicidad de subvenciones, necesario para empezar a licitar la plataforma digital desde donde los ciudadanos registran el número de bonos a retirar y que suele colapsarse en los primeros días.

«Desde el primer día nos hemos puesto con este tema, tenemos la licitación de la plataforma, se ha remitido ya a todas las instancias para que den su conformidad y poder lanzarlo en el mismo momento en el que llegue la autorización de la Junta», explicó. Una documentación que se remitió a la administración regional en el mes de agosto pero que todavía no se ha resuelto según el concejal.

¿Cuándo se podrán solicitar y canjear los Bonos al Consumo del Ayuntamiento de Burgos? El concejal de comercio no se arriesga a dar una fecha concreta. «Puede que no sea a mediados de octubre y sea en la tercera semana o a finales, no podemos arriesgarnos a dar una fecha porque no depende de nosotros», explicó Martínez.

Noviembre no lo nombra. Es un mes clave puesto que si la licitación de la plataforma necesita un mes de exposición al público las cuentas acercan más la cita de los Bonos al Black Friday que otra cosa.

Esta iniciativa, aún pendiente de saber si se amplía a hostelería o se dedica íntegramente al comercio, inyecta a la economía local 3,5 millones de euros. Una cantidad que se aporta desde la modificación presupuestaria aprobada en el mes de julio.

Los pasos pendientes, una vez obtenido el informe de duplicidad de la Junta y haber licitado la plataforma informática será el de iniciar el proceso de adhesión de establecimientos participantes y publicar en el Boletín Oficial de la provincia las bases reguladoras y la convocatoria de la campaña donde se incluyen las condiciones para poder retirar los bonos por parte de los ciudadanos.