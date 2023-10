Se retrasa la adjudicación de plaza en el Mercado Norte provisional al olvidar a un concesionario

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La adjudicación de puestos del Mercado Norte Provisional se vuelve a retrasar. Son en total 26 los locales habilitados en el edificio sito en plena Plaza de España y hay una reserva previa a los adjudicatarios que están en las instalaciones actuales del Mercado Norte. En ese recuento realizado por los técnicos de Comercio del Ayuntamiento de Burgos figuraban cinco explotaciones con contrato en vigor. Pero un sexto ha reclamado su derecho a un espacio.

«Una de las concesiones figuraba como vencido el contrato y al reclamar y aportar documentación ha certificado que sigue con actividad en vigor y obliga a paralizar la adjudicación de puestos que serán 20 y no 21», explicó el concejal de Comercio, Raúl Martínez. La confusión está vinculada a las actualizaciones de concesión realizadas en la anterior reforma de las instalaciones en el año 2000. «Hubo una revisión de aquellos con más de un puesto tenían fechas diferentes y se unificaron a una sola, en este caso no se hizo la unificación y, efectivamente, tiene un contrato en vigor hasta el año 2026», aclaró el concejal.

De esta manera, ya no salen a concurso la concesión de 21 puestos del Mercado Norte provisional sino 20. Algo que no afecta a ningún particular puesto que nadie había optado a la primera concurrencia donde figuraban los 21 puestos libres. Sí reconoce Martínez que «nos obliga a realizar una nueva adjudicación y nos retrasará unos 15 días sobre lo previsto aunque, también, los licitantes van a ganar tiempo para acondicionar sus locales con mayor comodidad». Se mantiene la fecha de traslado para el próximo 31 de enero tras la efervescencia de las compras navideñas que multiplican la actividad.

Consejo de seguimiento del traslado

Por otro lado, el concejal de Comercio avanzó que se ha constituido un Consejo de Seguimiento del traslado del actual mercado de abastos a las instalaciones provisionales. «La semana que viene tendremos la primera reunión para definir la operativa de trabajos en el mercado provisional». El objetivo será calendarizar la entrada de los diferentes oficios para la preparación de cada puesto y que «se haga de forma ordenada, en un recinto que está cerrado y se puede controlar quien entra, quién sale y ver que no haya ningún deterioro», apuntó.

Esta comisión está integrada por 12 personas entre las que están incluidos los concejales de Urbanismo, Juan Manuel Manso, y el concejal de Comercio, Raúl Martínez. Además integran esa comisión el arquitecto municipal, un técnico de fomento y un técnico de mercados.

La instalación que ocupa prácticamente toda la Plaza de España ha supuesto una inversión de más de un millón de euros en un proyecto adjudicado al grupo Hermanos Rubio-Grupo Herce.