Peñas y Ayuntamiento buscan a contrarreloj una alternativa al Parral

Una elección consensuada y tomada con el tiempo necesario para acometer mejoras de adecuación si fuera necesario. Es el objetivo que se plantean tanto la Federación de Fajas, Blusas y Corpiños de Burgos, organizadores de la fiesta del Parral, como el Ayuntamiento de Burgos para buscar una ubicación alternativa a la cita de las peñas en el parque urbano La tradicional Jira no podrá realizarse allí porque Patrimonio Nacional está en fase de contratación de las obras y mejoras de uno de los elementos de patrimonio al aire libre más importantes de la ciudad.

No es algo inesperado. «Sabíamos que iba a pasar, lo que no sabíamos era cuando», explica el presidente de la Federación de Fajas, Blusas y Corpiños de Burgos, Miguel Santamaría. Ya se sabe que el Parral de 2024 no podrá celebrarse en el parque y en esta semana se citarán ambas partes para proponer alternativas de uno y otro lado en un trabajo contrarreloj. «Deberíamos haber tomado una decisión a finales de octubre o mediados de noviembre como mucho por si es necesario acondicionar el espacio a elegir, preparar una zona de aparcamiento o lo que fuera necesario», añade Santamaría.

Un trabajo para el que hay una condición indispensable: «necesitamos el espacio para instalar los 36 puestos de las peñas con todas las garantías de seguridad que supone mover ala cantidad de personas que participan en la fiesta», señala el presidente de la Federación, Miguel Santamaría. Ese espacio es el que imposibilita trasladar la jira del Parral a la zona de Fuentes Blancas donde se cierra la fiesta con el Burgalés Ausente o Día de Peñas. «En Fuentes Blancas no cabemos, allí sacan puesto para vender unas 14 peñas y otras 12 se juntan entre ellos y entran mal, 36 no cabemos y no puede faltar ninguna porque el Parral es una de nuestras principales fuentes de financiación», explica.

Lo que no contemplan es que se suspenda la edición de 2024. «Esta fiesta no se puede perder, está ligado al Curpillos y la tradición de la Jira es algo que tenemos que hacer sí o si aunque sea con cambio de ubicación», explican desde las peñas. De ahí que uno de los elementos que les gustaría mantener en la ubicación provisional es «la cercanía con el Monasterio de las Huelgas, es algo que queremos intentar, aunque parece complicado así a priori, pero esta fiesta une lo religioso y lo festivo desde antiguo y debemos procurar que se mantenga».

En el seno de las peñas un deseo. «Espero que el traslado sea sólo en 2024 y que en la reforma se plantee y se mantenga esta tradición en la zona donde solemos organizarlo, si nos echan del Parral será un malestar muy grande que haremos notar», explican desde la Federación de Peñas. Las obras, con un periodo de 15 meses de ejecución, esperan que «empiecen cuanto antes para intentar que en 2025 volvamos al Parral».

Patrimonio Nacional invertirá en el parque dos millones de euros a través de dos proyectos. El más importante, dotado con 1,6 millones, prevé la recuperación medioambiental e histórica del parque. Incluye la plantación de 407 árboles y 2.500 m2 de arbustos, recupera una ruta botánica, una zona deportiva y paneles informativos y códigos QR sobre el Camino de Santiago. Además, se mejorará el alumbrado y el pavimento. El segundo proyecto es el que está más avanzado de todos los que se van a desarrollar en Burgos. Prevé la instalación de cuatro puertas inspiradas en los cerramientos históricos que permitirá fijar un horario de apertura, como en otros jardines históricos de Patrimonio Nacional.