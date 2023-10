Outfits made in Burgos. La pasarela de moda de la FEC reúne a 23 comercios y a Guillermo Décimo

Publicado por Marta Casado Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

Outifts de última tendencia con un nexo en común: sus piezas son prendas, joyas y zapatos que se pueden comprar en Burgos. Los artículos forman parte del catálogo de los 23 comercios de Burgos que participan en la pasarela MOBU2023. La cita está prevista para el 27 de octubre a las 20 horas. Este año hay modificación de lugar. La pasarela se desplegará en el claustro del Monasterio de San Juan.

Se trata de la propuesta de la Federación de Empresarios del Comercio (FEC) para «dar visibilidad al comercio independiente, darlo a conocer entre los burgaleses y reivindicar el carácter de asesoramiento personalizado al cliente que solo el comercio de proximidad puede dar», señaló la portavoz del comercio de equipamiento de la persona de la FEC, Meritxel Mérida.

Los comercios participantes son desde textil, joyería y calzado para mujer, hombre y niño. En concreto están presentes productos que pueden encontrar en Calzedonia, Celeste, La Burgati, Lencería La Perla, Cloweb4, Désireé Novios, OVS Kids, Peletería Pebas, Diecinueve, Dream, People&Co, Señal, For You, Fall in Love, Serrano, Smile, Friends, Giotto, Sombreros Alberto, Teria Yabar, Intimissimi, Joyería Manacor y Vesga Calzados.

Este proyecto organizado por la FEC surge con la colaboración del Ayuntamiento de Burgos, la Junta de Castilla y León, Clínica Colina, la 8TV, cuentan con la organización de Agencia Tamayo y la participación en la organización del evento de la Escuela Superior de Diseño de Burgos y estudiantes de los grados de Formación Profesional de peluquería y maquillaje del centro María Madre.

Guillermo X, diseñador invitado

Este año la novedad es que a los outfits que se pueden montar sin salir de las tiendas de Burgos se quiere hacer una mención especial a un diseñador formado en Burgos, presente en la Madrid Fashion Week y que está dando mucho que hablar en el mundo de la moda. «Este año tenemos como diseñador invitado a Guillermo Décimo que ya desfila en pasarelas nacionales pero que se ha formado en la Escuela de Arte y Diseño de Burgos y queremos darle visibilidad», señaló la presidenta de la FEC, Consuelo Fontecha.

Para el concejal de Comercio, Raúl Martínez, este tipo de eventos, de mostrar lo que se puede comprar en Burgos es «un apoyo al comercio local, al comercio de proximidad que son negocios que aportan mucho valor añadido, que hacen ciudad porque cuando están cerrados conllevan abandono, dejadez y repercute en la imagen de la ciudad».

El sector de comercio textil aún está digiriendo los efectos de la pandemia. Es el único área económica donde no se han recuperado números de 2019. «Estamos en una situación complicada porque, además, no nos acompaña el tiempo llega el otoño y hemos ido en sandalias hasta ayer, y está siendo complicado», explicó Mérida. Apunta Fontecha que «bajas no estamos teniendo y son unos 40 negocios, generalmente familiares con uno, dos o, como mucho, cuatro empleados».

Estos comercios de proximidad serán en los que se pueden recoger las entradas-invitación para poder asistir a la pasarela MOBU 2023. Sí recuerdan que «en esta ocasión el aforo es limitado así que una vez se hayan completado las sillas disponibles ya no se podrá entrar, recomiendo que se vaya con tiempo», especificó la presidenta de la FEC