Publicado por Virginia Martín Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

«Urbaser no está cumpliendo con el contrato de basuras y el equipo de Gobierno no está haciendo nada al respecto». Así lo aseguró el concejal del grupo municipal socialista, Josué Temiño, quien criticó al equipo de Gobierno «su falta de gestión en el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos».

El socialista recordó que «el nuevo contrato entraba en vigor en abril 2022 y un año después, en abril de 2023, solicitaba un prórroga de seis meses para la implantación de los servicios, una prórroga que se consideró justificada por la carestía de materiales que había en esos momentos».

Sin embargo, la prórroga concluyó el pasado jueves y Urbaser- empresa concesionaria- «no ha cumplido con la implantación de los servicios» y «tras cuatro meses de Gobierno, PP y Vox no han hecho nada». En concreto, la empresa no ha implantado «ni la recogida de residuos puerta a puerta en los polígonos industriales ni la recogida de residuos asimilables a domiciliarios a los grandes productores, es decir de supermercados, hipermercados, residencias de ancianos, colegios, etc».

Temiño señalaba sobre el puerta a puerta en los polígonos que «se trata de una de las novedades del contrato», con la que «se pretende acabar con los antiguos contenedores y con los insalubres puntos limpios ilegales en favor de una recogida selectiva de las cinco fracciones».

El edil señaló que «Urbaser explicó que para su implantación era necesario contar con camiones de carga trasera» y considera que «con el número actual, veinte, y a falta de que lleguen cinco más, es posible realizar la recogida puerta a puerta tanto en polígonos como en grandes productores».

Temiño afirmaba que tras preguntar por esta cuestión en las diferentes comisiones celebradas, la respuesta siempre es la misma: «que se pondría en marcha en la segunda quincena de octubre», pero «la realidad es que solo queda un día para que finalice y la prorroga ya ha acabado».

Así y hasta que no se pongan en marcha los dos servicios que faltan por implantarse, Temiño ha pedido al equipo de Gobierno que «el Ayuntamiento de Burgos descuente a Urbaser la parte proporcional de estos servicios del coste del contrato», al tiempo que pedía que «se exija a la empresa su implantación a la mayor brevedad posible».

Nueva prórroga

Por otra parte, el concejal socialista ha recordado que ya el nuevo equipo de Gobierno ha concedido una nueva prórroga a Urbaser de tres meses. En esta ocasión, la empresa la solicitaba para el suministro de equipos que faltan para completar el contrato y finalizará en enero de 2024. En concreto faltan por llegar 12 equipos de los 292 de los que se compone el pliego.

Así las cosas, Temiño apunta que «tras cuatro meses gobernando PP y Vox no saben gestionar los servicios de los burgaleses» y pidió al bipartito «más trabajo y menos fotos» al tiempo que recordó que en el PSOE «estamos abiertos al diálogo y a colaborar en todo lo que podamos ayudar».