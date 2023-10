La patronal del transporte ve viable el aparcamiento de camiones que plantea Ayala en Villalonquéjar

Publicado por Diego Santamaría Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

La petición está sobre la mesa y la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, ha recogido el guante. La cuestión ahora es sentarse y alcanzar un «acuerdo». De momento, el equipo de Gobierno parece predispuesto a favorecer la creación de un aparcamiento seguro para camiones en el polígono industrial de Villalonquéjar tras la reivindicación pública de la Asociación de Transportistas de Burgos (Asebutra) con el fin de evitar los robos de mercancías, cada vez más frecuentes, e incluso de los propios vehículos.

Amparándose en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la regidora indicaba este lunes que hay una parcela, actualmente ocupada por contenedores de la empresa adjudicataria del servicio de limpieza, que podría ser «adecuada» para instalar esta dotación. En caso de que las conversaciones fructificasen, aseguró que «estaríamos encantados de ponerla a disposición para que hubiese ese parque de camiones que están solicitando». Al hilo de este compromiso, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, apuntó que la Junta de Castilla y León estaría dispuesta a «colaborar» si ambas partes llegan a un entendimiento.

Por ahora no se ha producido contacto alguno entre el Ayuntamiento y la patronal para abordar esta cuestión. No obstante, el presidente de Asebutra, Eduardo Rilova, se muestra «abierto» a conversar cuanto antes. «Todo sería hablarlo», reconoce a este periódico mientras insiste, de nuevo, en que «necesitamos más plazas» porque los otros dos aparcamientos de la ciudad, el de la propia asociación y el del Centro de Transportes de Burgos no cubren la demanda.

A expensas de que el Ejecutivo municipal mueva ficha para concretar una primera reunión, Rilova expone el planteamiento del sector. Lo ideal, a juicio de los transportistas profesionales adheridos a Asebutra, sería la construcción de un parking «abierto» a cualquier camionero, con cuotas asequibles para que «pernocten en el polígono» y con medidas de seguridad suficientes para evitar robos y accidentes.

«Sería un servicio clave para ellos (los camioneros), pero también para los propietarios de las mercancías y las fuerzas y cuerpos de Seguridad», expone el máximo representante de Asebutra tras hacer hincapié en que la presencia de vehículos aparcados en determinadas zonas de la ciudad -por ejemplo, la calle López Bravo- «supone un peligro». De hecho, remarca que «ha habido accidentes» que podrían haberse evitado con espacios de aparcamiento perfectamente delimitados.

Lo que está claro, y así lo pone de manifiesto Rilova, es que no basta con acondicionar una parcela para que los camiones puedan aparcar. En el caso de Asebutra, la contratación de seis vigilantes de seguridad que se reparten en turnos de ocho horas conlleva un «gasto muy importante» pero sumamente necesario. También las cámaras, que son «carísimas» y requieren además de sistemas de iluminación potentes.

En otras partes de Europa, como la ruta de París o el sur de Italia, se registran asaltos «a mano armada»

A grandes rasgos, lo que la patronal del transporte persigue es la plena integración de Burgos y de Aranda de Duero, cuyo aparcamiento requiere mejoras, en la red europea de espacios seguros para vehículos pesados. Para ejercer presión, la alianza Pymetrans focaliza dicha propuesta en nombre de Asebutra, la Asociación Empresarial de Transportes Discrecionales de Mercancías de Aragón (Tradime), la Asociación Empresarial de Transporte de Mercancías por Carretera de Galicia (Apetamcor) y la Asociación de Transportistas de Navarra (Tradisna).

Consciente de que la mayoría de robos -por no decir todos- corre a cargo de grupos organizados que «tienen el camión controlado desde cuando carga», Rilova espera que la petición no caiga en saco roto porque ya se está viendo en otras partes de Europa, como la ruta de París o el sur de Italia, en las que se registran asaltos «a mano armada».