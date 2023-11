Un nuevo mural del artista burgalés Christian Sasa compite por ser el mejor del mundo

Publicado por Virginia Martín Burgos Verificado por Creado: Actualizado:

El arte urbano burgalés vuelve a a destacar a nivel mundial. La plataforma Street Art Cities, que reconoce y proyecta al mundo las creaciones de artistas urbanos por todo el mundo, ha escogido un nuevo mural del artista burgalés Christian Sasa entre los 25 mejores del mundo del mes de septiembre 2023.

Se trata de la pieza que el artista creó en la localidad de Villangómez, conocida por su apuesta por el arte urbano, con motivo de la última edición del festival Pollogómez, que se celebra en verano. «La organización me invitó a crear un mural en el pueblo y allí que fui», comenta Christian, quien recuerda que «si bien no era la primera vez que me invitaban, en otras ocasiones no había podido acudir porque tenía otros compromisos».

La obra, titulada ‘Liduvina’ se ubica en una nave agrícola del pueblo de doce metros de largo y su protagonista es una de las vecinas del pueblo. «Quería que el mural representara el calor del hogar, tan presente en la mayoría de las cocinas rurales de la provincia de Burgos, y que la protagonista fuera una mujer del pueblo porque, como mis abuelas, ellas son fundamentales en nuestra historia», apunta el creador.

Tras hacer unas fotos y crear una composición llegó el momento de ponerse manos a la obra. Christian Sasa realizó su trabajo bajo la atenta mirada de su protagonista. «Liduvina se pasaba todos los días por allí para observar cómo iba quedando la obra», comenta entre risas el artista, quien recuerda con cariño «lo feliz que estaba por verse en un mural en su pueblo».

Detalle del mural 'Liduvina' de Christian Sasa.LUCAS MATÉ

El artista burgalés destaca por el detalle de sus obras. El fuego de la lumbre parece bailar mientras Liduvina se afana en desplumar un pollo. Unas manos fuertes que cuentan la historia de una vida de trabajo, igual que lo hacen las arrugas de un rostro que sigue manteniendo una mirada viva y fuerte.

«Ha sido un gusto poder poner mi granito de arena en esta galería urbana y lo he disfrutado muchísimo», apunta el artista que preguntado por esta nueva nominación en la plataforma Street Art Cities asegura estar «muy contento».

Detalle del mural creado por el artista burgalés.LUCAS MATÉ

Pero lo dice con la boca pequeña. Con mucha modestia porque apunta que él «solo es un artista más» que «aún tiene mucho por aprender y mejorar», al tiempo que recuerda que en Burgos «hay grandes artistas con un nivel impresionante y una larga experiencia».

Nueva nominación

Sea como fuere el burgalés se cuela de nuevo en la selección mensual que la plataforma hace de las mejores piezas del mundo. Ya lo hizo recientemente con otro mural. En aquella ocasión Christian ‘peleaba’ porque su mural se convirtiera en el mejor del mundo del año 2022 de Street Art Cities. En aquel momento lo hacía con el mural ubicado en el negocio burgalés Los bizcochos de Carol, en la calle Victoria Balfé, 35.

Christian Sasa durante la creación del mural.LUCAS MATÉ

La obra, que muestra a una niña pequeña chupándose los dedos después de comer un trozo de tarta de chocolate, acabó siendo el séptimo del ranking anual.

Ahora toca apoyar al mural ‘Liduvina’. Las votaciones, abiertas hasta el día 10, se realizan a través de la web de la plataforma. Los tres mejores de cada mes de 2023 pasarán a competir por convertirse en el mejor del año. Sea cual sea el resultado, el burgalés está feliz por seguir creando. «Lo más importante es que cada vez se valora más el arte urbano y ya no solo en uso comercial si no como arte en sí mismo», añade.