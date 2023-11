Los concesionarios de Burgos apuntan a un nuevo «estancamiento» de las ventas

Publicado por Virginia Martín Burgos Creado: Actualizado:

Poco a poco y a paso lento, el sector de la automoción ha tomado aire, pero las cifras aún siguen lejos de las registradas antes de la pandemia. Así lo explica Carlos Arce, presidente de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Burgos (Aconauto). «El año 2022 fue un muy malo para el sector y por eso cualquier incremento de las ventas se verá reflejado en una mejora de los datos», apunta.

Una mejora que «en gran parte responde a un ligero aumento de la producción, pero también a que estos meses se están produciendo las entregas atrasadas de vehículos pedidos en 2022. No podemos olvidar que los clientes han tenido que esperar mucho más tiempo para tener sus vehículos que en años prepandemia por la falta de material», relata Arce.

En cualquier caso, los datos son claros. Las ventas de vehículos de 2022 están un 40% por debajo de las registradas antes de la pandemia, en el año 2019, y un 8% respecto al año 2021. Precisamente estas cifras hacen que «cualquier incremento en las ventas en el año 2023 sea un dato destacable», señala Arce, quien recuerda que «tras un 2022 tan malo, cualquier incremento se hace bueno».

En cifras, a lo largo de los primeros nueve meses del año, los concesionarios burgaleses han matriculado 1.056 coches gasolina, 263 diesel y 1.344 con motores alternativos. Ahora y de cara a los próximos meses, la tendencia en las ventas «será de nuevo de estancamiento» y es que «mientras la economía de las familias y de las empresas no mejore es difícil que se animen a comprar un vehículo nuevo a no ser que sea estrictamente necesario». Arce señala que «la economía no está yendo a favor con un Euribor por las nubes, los combustibles casi a dos euros y la cesta de la compra cada vez más cara».

De hecho, vaticina un 2023 «flojo» en lo que a ventas se refiera a nivel nacional. «Cerraremos el año en torno a un millón de coches vendidos en toda España cuando en los año buenos nos hemos estado situando en 1,2 ó 1,3 millones de unidades vendidas». Ante esas ventas que no acaban de remontar, el presidente de Aconauto explica que a las empresas del sector no les queda otra que «diversificar los servicios». Así las cosas, la empresas del automóvil «se están viendo inmersas en ofrecer productos y servicios alternativos como el pago por uso, el alquiler de vehículos, el renting o los seguros de neumáticos, entre otros».

Segunda mano

El mercado de segunda mano «poco a poco se ha estabilizado». Si bien es cierto que los precios están bajando debido a que la oferta de vehículo nuevo ya no está tan condicionada por la falta de materiales, Arce apunta que «si la economía sigue el camino actual, los precios de los coches usados volverán a incrementarse porque familias y pequeñas empresas solo podrán aspirar a adquirir este tipo de vehículos».

«La mayoría de la gente ahora mismo toma decisiones más razonables con las que no arriesga tanto dinero y prefiere invertir en un seminuevo de cuatro a ocho años, que le pueda durar otros cinco o seis de manera correcta», añade el profesional. De hecho, por cada coche nuevo vendido ‘salen’ más de dos de ocasión.